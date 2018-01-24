非洲问题学者：中非合作将继续为非洲发展注入强大动能

人民网北京1月24日电 （记者 杨牧）“2017年，非洲稳步求发展，经济增长重获动力。展望2018年，预计非洲经济增长态势将加强，中非合作将继续为非洲发展注入强大动能。”中国社会科学院西亚非洲研究所研究员、中安华盾高级顾问姚桂梅日前表示。

安全咨询机构中安华盾日前举行年度会议，多位专家学者就不同地区发展情况发表看法。就非洲地区经济形势，姚桂梅认为，得益于基础设施建设的拉动、一体化的推进，2017年非洲经济进入“弱复苏”轨道，呈现平稳发展态势。

联合国预计2017年非洲经济增速达3%，国际货币基金组织预测2017年撒哈拉以南非洲经济增速有望回升至2.6%。“未来非洲经济增长态势将得到加强，2018年和2019年将分别实现3.5％和3.7％的增速。”姚桂梅说。

在此背景下，2017年，大国对非政策的差异化明显。欧美发达国家对非合作处于低潮，而日韩及其他新兴大国如印度和土耳其，正逐渐将中国确立为追赶、效仿和竞争目标。

国际咨询机构麦肯锡公司发布的报告显示，21世纪初以来，中国快速发展成为非洲最大的经济伙伴，从贸易额、FDI存量、FDI增速、基建融资、发展援助五个维度衡量，中国都是非洲排名前四的合作伙伴。

姚桂梅指出，2017年，中非友好互利合作稳步推进。中国不仅是非洲谋求自主可持续发展的重要推动者和贡献者，也是国际对非合作的引领者。非洲是“一带一路”建设的重要方向和合作伙伴。中非经贸合作正在向投资领域转型，中国在非洲的基建和工业园区合作正在拉动非洲经济发展。

2018年，中非合作论坛将在北京召开。中非领导人将再次聚首北京，共商中非友好合作大计，规划新时代中非合作蓝图。“预计会议将深化中非全面战略合作伙伴关系，在更高水平上实现中非合作共赢。”姚桂梅说。

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