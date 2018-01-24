马来西亚引进中关村“藤蔓计划”

马来西亚安邦智库２４日与中关村一带一路产业促进会在吉隆坡签订战略合作协议，将中关村“藤蔓计划”引进马来西亚，帮助马大学生到中关村实习。

在当天的签约仪式上，安邦智库首席代表胡禄铭表示，当前马中两国经贸关系和教育科技合作日益密切，引进“藤蔓计划”可以帮助本地青年增加学习机会、培养学习技能，尤其是从中国先进的互联网发展经验中受益。

胡禄铭说，安邦智库将和马来西亚的相关机构及高校研究实施计划的具体细节，详情将尽快公布。

中关村一带一路产业促进会理事长张晓东表示，随着“一带一路”倡议的推进，中国企业对沿线国家人才需求也越来越旺盛。马来西亚是“藤蔓计划”的第一站，未来该计划将推广到更多国家。

“藤蔓计划”由中关村一带一路产业促进会策划并实施，是中国首个服务于高新技术企业及机构的“一带一路”国际人才计划项目。

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