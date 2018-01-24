平昌冬奥会组委会：开幕式主打“和平牌” 除朝韩同入场外无特别设计

平昌冬奥会将于2月9日正式开幕，25日闭幕。23日，平昌冬奥会组委会在韩国江原道平昌郡举行新闻发布会，揭秘开闭幕式的主题，并就朝韩共同入场等热门话题回答了媒体的提问。组委会说，本届冬奥会开幕式的主题是“和平”。

平昌冬奥会开闭幕式的总导演是韩国资深影视演员兼导演宋承焕，1997年他执导的“《乱打》秀”一炮走红后持续了20多年，至今仍然在上演中。而宋承焕之所以被委此重任，据称也是因为“《乱打》秀”以独特的、无需语言表达的形体表演方式展示了韩国传统民俗风情，并赢得了海内外观众的认可。

23日的新闻发布会上，宋承焕介绍本届冬奥会的开幕式将围绕“和谐、融合”主题展现韩国的传统与现代文化，以热情似火的动感向世界展示韩国人民渴望和平的心声。

平昌冬奥会开闭幕式总导演 宋承焕：最终要展现的就是对和平的期盼。朝鲜半岛处于分裂状态，韩国举办冬奥会，更多的人关心半岛局势，朝鲜也将参加本届冬奥会 全世界都在关注这一盛事。我们深感民族分裂带来的伤痛，所以我们最渴望和平，想通过本届冬奥会向全世界每个角落传递和平的信念。

宋承焕介绍说，本届平昌冬奥会的开幕式，将以“五个孩子开启寻找和平的冒险之旅”为主线，讲述人类通过沟通打造和平世界的故事。

此前，朝韩决定两国代表团将在开幕式上举“朝鲜半岛旗”共同入场。在当天的新闻发布会上，多家媒体问及开幕式上是否会增加相关元素。对此，平昌冬奥会组委会主席李熙范表示，除了朝韩将共同入场以外，开闭幕式别的环节没有因为朝鲜的参赛而有所改变。

宋承焕解释说，因为开闭幕式的策划创意在很久以前就已经准备完毕，因此没能为这次朝鲜参赛单独安排。但是这次开幕式的主题本来就是和平，朝鲜的参赛也正好深化了这一主题。但宋承桓同时也透露，暖场活动可能会有朝鲜跆拳道选手的参与，但这些计划还未最终确定。

(责编：朱欣(实习生)、常红)