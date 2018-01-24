美司法部长受“通俄门”调查 特朗普表示“不担心”

新华社华盛顿１月２３日电（记者刘阳 孙丁）美国司法部２３日证实，“通俄门”特别检察官米勒上周在特别检察官办公室问询司法部长塞申斯数小时。美国总统特朗普当天对此表示“不担心”，特朗普当天说，他不担心塞申斯近日被米勒问询一事，他没有去了解两人的谈话内容。

另有当地媒体２３日报道，米勒办公室正与白宫联系，试图问询特朗普。白宫发言人桑德斯表示，白宫将完全配合米勒调查，但双方仍在沟通问询方式。桑德斯说，特朗普没有过失。

去年特朗普解职时任联邦调查局局长科米后，米勒受命调查特朗普政府同俄罗斯的不正当接触。此后米勒团队已对３名前特朗普竞选团队成员和前总统国家安全事务助理弗林提起诉讼，弗林承认曾在和俄罗斯官员接触一事上对联邦调查局撒谎。

近期，米勒团队不断问询特朗普的身边人，引发“通俄门”调查升级猜测。

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