旅游创新展示人文关怀

新华网马德里１月２４日电（记者冯俊伟）为期五天的第三十八届国际旅游展２１日在马德里闭幕。来自１６５个国家和地区的８００余家参展商和专业人士就旅游业的发展趋势和旅游资源等议题进行了交流和讨论，并制定发展规划。

在本次展会上，联合国世界旅游组织向西班牙等４个国家颁发了旅游政策和管理等方面的创新奖。

颁奖典礼上，联合国世界旅游组织秘书长祖拉布 波洛利卡什维利称，关注人的需求，重视人文关怀，将旅游作为发展支柱，为人们创造更美好的未来，这是旅游创新的最终目标。

据西班牙发展部公布的数据显示，西班牙去年吸引外国游客达８２００万人次，创历史最高记录，超过美国，成为世界第二大旅游目的地，仅次于法国，旅游收入达８７０亿欧元。而西班牙的人口仅有４６００多万，约占法国的７０％，不到美国的１５％。２０１５年和２０１７年连续两次被世界经济论坛两年一度的《旅游业竞争力报告》列为世界旅游竞争力最强的国家。其旅游业的做法和经验给人们带来启示。

西班牙巴伦西亚理工大学教授、旅游政策专家约安 卡莱斯在接受新华社记者专访的时候说，西班牙能够成为世界旅游强国，主要归功于较好的旅游政策。

卡莱斯介绍说，拥有两千多年历史的巴伦西亚是继马德里和巴塞罗那之后的第三大城市，今年将实施《旅游、休闲和好客法》新法规。他说，这是首次将好客的概念写入法律，这样就可以把很多与旅游没有直接关系却也为旅游者提供商品和服务的诸多行业的从业人员，纳入各自不同的好客中心， 整体上提升旅游者对目的地的评价和满意度。

从好客的角度出发立法，也是考虑到外地和外国旅游者在本地旅游期间的需求，包括对外国游客在本地所需的领事服务或翻译服务以及其他特殊的犯罪伤害后的涉外服务。政府还会对出租司机做配套的教育和培训，用好客的概念，规范和提升他们的业务和行为。司机要能够说外语，提供规范的旅游信息、专业的旅游线路。

中国国家旅游局驻马德里办事处主任张志云就“好客法”的意义作出了解读。

他认为，旅游品牌的核心是基于服务和产品的体验，因为旅游的本质属性就是体验，包括第一眼所见的景观规划、环卫路政、在机场看到的第一人，还包括本地文化遗产保护开发给人的第一个惊喜等。因此，好客建设的本质是目的地整体制度的设计及长期整体培训。

记者在西班牙采访中注意到，西班牙的主要景区都设有无障碍通道，文化历史景点还备有盲文解说，出租车上有盲文指示牌。每个城市无论大小，在市中心都有一个旅游咨询中心，为游客提供信息服务。

近些年中国游客不断增加，西班牙主要景区和博物馆开始开发新的旅游路线，如该国加纳利群岛开设了以作家三毛为主题的旅游路线等。

正如专家指出，旅游的核心是人。未来的旅游业将赢在人文关怀上。

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