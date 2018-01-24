英媒报道中国奶奶感人故事 外国网友：她让我重拾对人性的信心

英媒报道中国奶奶史玉英的感人故事，感动外国网友。

英国《每日邮报》1月22日发表文章，关注中国广西76岁老太史玉英的感人故事。老人每天都会步行24公里的路，用一把破旧的轮椅推着患脑瘫的孙子上学。报道称，她“4年如一日，风雨无阻，意志坚强。”

报道说，史玉英的孙子蒋昊文今年9岁，却相当不幸：他患有脑瘫，无法独自行走，全天需要人看护。父母在他4岁时便离婚了，母亲改嫁，父亲去城里打工维持家计，身边只有年事已高的奶奶来照顾他。

老人原本靠骑自行车送孙子上学，到去年七月当地政府的扶贫项目为他们提供了一架轮椅，蒋昊文才得以坐着轮椅上学。

到现在，史玉英每天风雨无阻地送孙子上学已有四年了。她表示：“只要我能推得动孩子一天，就要坚持一天。”

外国网友得知此事十分感动，在报道下方，网友们纷纷称赞史玉英老太太的坚定决心。

英国伦敦的网友bigben表示：“如果我能再有钱一些的话，我一定会帮助这位伟大的女士的。蒋昊文是个非常聪明的孩子，擅长数学，过目不忘。他如果能够有更多的帮助，必定能在世上有所作为。常言说，‘每个成功的男人背后都有个伟大的女人’，昊文背后伟大的女人就是他的奶奶。”

美国波士顿的网友danigiri17写道：“谁来给她买辆车，或者至少买个小摩托车之类的。肯定有人能够帮助她。”

美国纽约的网友Kabimima：“众筹平台GoFundMe上有各种诉求，而这位女士却没有要求任何东西，只是想要能够继续送她的孙子上学。她真是了不起。”

网友Niko：“在这个冰冷的周一，他们之间无条件的爱让我感觉到了温暖。祝福他们。”

网友Mac321st：“请多写些这样的报道。他们的故事让我重拾对人性的信心。”

美国弗吉尼亚州的stargate说：“她真是个英雄。她关爱自己的孙子，而且了解教育的重要性。”（天骊）

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