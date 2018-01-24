俄计划在国际空间站退役后建新空间站

新华社莫斯科１月２４日电（记者魏忠杰）俄罗斯载人航天系统总设计师、能源火箭太空公司第一副总经理米克林２３日介绍说，俄方打算在国际空间站退役后以其部分舱段为基础建造新的轨道空间站。

米克林当天在莫斯科举行的一次航天会议上透露说，俄计划在２０１９年年底前向国际空间站再发射３个新舱，完成现行国际空间站俄罗斯舱段的建设。在国际空间站停止运行后，俄航天部门将以这几个舱段为基础建造新的轨道空间站。

据米克林介绍，拟建的新轨道空间站将由５个舱段组成，总重约６０吨，是目前国际空间站总重的七分之一。建好后的新空间站将可容纳３名宇航员长期驻站。届时，承担向国际空间站运送宇航员和货物任务的将是俄现役“联盟”载人飞船和“进步”货运飞船。

米克林还说，俄航天企业正在以现役“联盟”载人飞船为基础，为拟建的空间站建造新型往返式货运飞船，其运载的有效载荷将高于现役的“进步”货运飞船。此外，与“进步”货运飞船只能将货物从地面运往国际空间站相比，往返式货运飞船还能将重达５００公斤的货物从空间站带回地面。

国际空间站始建于１９９８年，是以美国和俄罗斯为主，日本、加拿大、欧洲航天局成员国和巴西等总共１６个国家联合参与的国际合作项目，总投资超过１０００亿美元。按目前计划，国际空间站将运行到２０２４年。据报道，俄美双方目前正在探讨将国际空间站运行期限延长到２０２８年的可能性。

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