欧洲第二大港货运吞吐量连续５年创新高

欧洲第二大港口比利时安特卫普港近日公布的数据显示，２０１７年该港口货运吞吐量超过２．２亿吨，较上年增长４．４％，连续第五年创新高。

数据显示，除干散货外，去年安特卫普港处理的其他类别货物吞吐量比上年均有所增长。其中，集装箱吞吐量近１．２３亿吨，增长４．３％。

分地区看，往返北美、拉丁美洲和远东航线的集装箱运量增长最快，往返欧洲各地的集装箱运量则有所下滑。

另外，２０１７年，安特卫普港杂货吞吐量超过５０５万吨，增长１０．５％；石油衍生品等液体散货吞吐量超过７３１３万吨，增长５．７％。

安特卫普港位于比利时安特卫普市西北郊，距北海大约７０公里。该港杂货运输量居欧洲之首，是欧洲最大的钢材、水产品和水果运输港，拥有集装箱、汽车、钢材、煤炭、粮食、木材、化肥等专业码头。（记者 王子辰）

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