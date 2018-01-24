美副总统中东“灭火”不成反“浇油”

美国副总统彭斯２３日结束了中东之行。此前，他在最后一站以色列访问期间，在该国议会发表演讲，宣布美国驻以色列使馆将在２０１９年年底前完成迁址耶路撒冷事宜。

分析人士指出，美国总统特朗普此前关于耶路撒冷地位问题的表态引发了阿拉伯世界的怒火，彭斯此次中东三国之行旨在“灭火”，但其明显亲以的立场反而起到了“火上浇油”的效果。美国过去在中东和平进程中扮演的“调停者”角色正受到前所未有的质疑。

火上浇油

彭斯２２日在以色列议会发表演讲时说，特朗普认为承认耶路撒冷是以色列首都的决定将为解决巴以问题创造机遇。他宣称，美方相信目前正处在重启和平谈判、化解巴以问题的新时期。

彭斯还表示：“我们和以色列站在一起。你们的事业就是我们的事业，你们的斗争就是我们的斗争。”

彭斯的演讲遭到以色列议会中阿拉伯政党议员的抗议。有人称彭斯为“不受欢迎”之人，有人高举带有“耶路撒冷是巴勒斯坦首都”字样的标语抗议，也有人愤而离席。

此前到访约旦时，彭斯就“两国方案”的表态也引发国际社会担忧。所谓“两国方案”，是指巴勒斯坦和以色列分别建国，两国和平共存。而彭斯延续特朗普上台以来的一贯表态，不再像以往历届美国政府那样坚持认为“两国方案”是实现巴以持久和平的唯一办法，而称只要巴以双方都接受这一方案，美方就支持这一方案。

曾在前任奥巴马政府中担任巴以和谈特使幕僚长的伊兰·戈登堡撰文说，特朗普政府内部在是否承认耶路撒冷为以色列首都的问题上存在分歧，而彭斯是最坚定支持这一举动的官员。在使馆搬迁决定引发阿拉伯世界愤怒浪潮的敏感时刻，特朗普派彭斯出访中东只能适得其反，使本已紧张的巴以局势更加恶化。

盟友反对

过去一年，特朗普在巴以问题上动作频频：承认耶路撒冷为以色列首都并宣布启动使馆搬迁，大规模冻结对巴勒斯坦难民援助，指责巴勒斯坦“不配合”美国中东和平方案等。这一系列强硬举措引发阿拉伯国家和国际社会的强烈愤慨。

彭斯此次中东之行先后到访埃及、约旦和以色列。尽管白宫在彭斯行前抛出多项议题，试图冲淡外界对巴以问题的关注，但巴以问题依旧成为彭斯此行各站最受重视的话题，有关各方在这一问题上的分歧也未因他的访问而有所弥合。

埃及总统塞西２０日在开罗与彭斯会晤时重申，埃及支持东耶路撒冷为巴勒斯坦国首都。塞西表示，埃及坚定地与巴勒斯坦站在一起，支持巴勒斯坦人民的权益和建立以东耶路撒冷为首都的独立国家。

约旦国王阿卜杜拉二世２１日在会见到访的彭斯时说，他已多次向美方表明，承认耶路撒冷为以色列首都这一做法令他感到忧虑，希望美方能够认识到，尊重耶路撒冷的历史地位对于稳定中东局势、打击极端主义十分必要，寻求巴以和平应建立在尊重联合国相关决议和阿拉伯和平倡议的基础上。

对于这两个美国盟友的公开反对意见，彭斯在接受媒体采访时只能回应说，美方和中东盟友“同意各自保留不同意见”。

分析人士指出，特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都，意味着置历届美国政府一直以来的巴以政策、联合国相关决议和阿拉伯世界对巴勒斯坦和平建国的希望于不顾，影响巨大。

美国布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特告诉新华社记者，特朗普政府关于耶路撒冷问题的决定意味着对中东地区现状的巨大改变，整个中东地区都接收到了这个信号。彭斯此行无论说什么都无法改变这一点。

饱受质疑

分析人士指出，耶路撒冷地位问题一直是巴以和谈最敏感的问题之一，也是巴方的底线。特朗普的表态踩踏了巴方底线，不仅使巴以局势骤然紧张，也使美方作为巴以问题调解方的公正性受到巨大质疑。

美国国务院前中东事务高级官员韦恩·怀特指出，彭斯此次在以色列议会的演讲亲以色彩浓厚，完全不顾巴勒斯坦人利益，这让巴以达成和平共识的可能性进一步下降。他认为，特朗普政府已很难挽回国际社会对其推动中东和平的信心。

分析人士指出，近期美方在巴以问题上的系列表态让巴方清楚认识到，不能依赖美国作为巴以争端的调解力量，必须寻找新的思路解决巴以问题。

巴勒斯坦总统阿巴斯１１日会晤荷兰外交大臣哈尔伯·泽尔斯特拉时就强调，必须建立一个由联合国主导的国际机制，以解决巴以争端。

巴勒斯坦政策分析人士萨姆·巴胡尔在以色列《国土报》发表文章指出，美方最近的行为表明其已经“抛弃巴勒斯坦和‘两国方案’”。

“国际社会现在必须面对这一现实，美国主导的巴以冲突解决方案注定要失败。现在看来，毫无疑问，在特朗普担任总统期间，本就举步维艰的和平将无法实现。过去二十年中，美国主持的谈判都以失败告终。很明显，美国对于解决这场冲突是毫无意义且起反作用的。”巴胡尔说。

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