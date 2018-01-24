巴厘岛旅游恢复 印尼再迎亚运会旅游新风潮

人民网北京1月23日电 印尼旅游战略研讨会于23日在京举行。印尼国家旅游部部长阿里夫·雅赫亚在会上称，“虽然经历前段时间的阿贡火山爆发，但巴厘岛的旅游环境一直安全可控，欢迎中国游客随时前往”。第18届亚运会今年8月将在雅加达及巨港举行，欢迎中国体育及旅游爱好者前往。

印尼国家旅游部部长阿里夫·雅赫亚发表讲话

据了解，2017年9月底，位于巴厘岛北部的阿贡火山开始活跃，巴厘岛当地政府做出紧急预案，并及时发布了火山预警。11月26日阿贡火山开始喷发，为安全起见，巴厘岛机场短暂关闭，后于12月1日恢复开放。

相关统计显示，截至到2017年11月底，中国公民赴巴厘岛旅游的总人数已超过137万人次，创下历史新高。

12月开放至今，巴厘岛机场一直正常安全运营，绝大多数国家与地区的航线已恢复。根据计划，中国航空公司也将于一月底或二月初陆续恢复直达巴厘岛的航线。

提到中国旅游旺季春节，阿里夫·雅赫亚表示，尽管阿贡火山仍然处于活跃期，但因其所处位置与机场和旅游区距离较远，且根据此段时间的气象观测，短时间内不会影响飞行航路和机场。因此春节期间，中国公民可以放心前往巴厘岛旅游。

此外，阿里夫·雅赫亚承诺，印尼政府已经做好各项预案，即使火山再次喷发，印尼政府也会做好各项安全措施，确保中国游客在当地的生命以及财产安全，并会妥善安排中国公民的回国事宜。

据了解，除巴厘岛之外，印尼旅游部还专门向中国媒体和旅游业内人士推出了十个最新的旅游目的地，同时围绕亚运会，印尼旅游部设计了多达75个相关旅游套餐。（谭咪娜）

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)