利比亚发生两起汽车炸弹爆炸至少43人伤亡

的黎波里消息：利比亚东部城市班加西２３日晚发生两起汽车炸弹爆炸事件。当地医疗部门说，爆炸至少造成４３人伤亡。

据利比亚通讯社报道，第一起汽车炸弹爆炸发生在班加西市萨尔曼尼区一座清真寺前，当时许多民众正在做宵礼。救护车抵达现场后，同一地点又发生第二起汽车炸弹爆炸，因此造成更多人员伤亡。

班加西贾拉医院新闻发言人法迪·巴格斯告诉新华社记者，两起爆炸造成至少２２人死亡、２１人受伤。然而这只是贾拉医院接收的伤亡人员，还有许多伤者被送到班加西其他医院。

此次袭击是最近几个月来班加西发生的伤亡最惨重的袭击事件。目前尚没有组织宣称制造了袭击。

据当地媒体报道，利比亚退役将领、世俗势力代表哈夫塔尔领导的“国民军”下属特种部队的新闻发言人当日表示，“国民军”特别调查部队指挥官在此次爆炸中受伤不治身亡。

２０１４年５月，“国民军”在班加西对宗教民兵武装发起大规模军事行动，并得到利比亚特种部队支持。２０１７年７月，“国民军”宣布解放班加西，但市区内仍残存有武装分子。去年底，“国民军”攻占残存武装分子的最后据点，从而完全控制了该城市。

２０１１年卡扎菲政权倒台后，利比亚局势持续动荡。目前，利比亚两大势力割据对峙。根据《利比亚政治协议》成立并得到国际社会承认的利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制着利比亚西部地区；在东部城市图卜鲁格，经《利比亚政治协议》认定的“议会”国民代表大会则另建政府，与哈夫塔尔领导的“国民军”联盟，控制着东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。（记者 李远）

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