美国会参议院批准鲍威尔担任美联储主席

美国国会参议院1月２３日批准杰罗姆·鲍威尔担任下届美国联邦储备委员会主席。

参议院当天以８５票赞成、１２票反对的结果通过了对鲍威尔的提名。鲍威尔预计将于２月３日珍妮特·耶伦任期届满后正式担任美联储主席。

在去年１１月底的提名听证会上，鲍威尔表示将领导美联储继续加息和收缩资产负债表。他还主张根据银行规模和风险状况对银行监管“量体裁衣”，特别是对社区银行。

鲍威尔１９５３年２月出生于美国首都华盛顿，拥有普林斯顿大学政治学学士学位和乔治敦大学法学博士学位。他将成为３０年来首位没有经济学博士学位的美联储主席。

鲍威尔于上世纪９０年代初担任老布什政府财政部副部长，负责监管金融机构和美国国债市场。１９９７年至２００５年，鲍威尔担任私募机构凯雷集团合伙人。２０１０年至２０１２年，他在华盛顿智库两党政策研究中心担任访问学者，曾协助美国国会提高政府债务上限。鲍威尔于２０１２年５月成为美联储理事。

去年１１月，美国总统特朗普提名鲍威尔接替耶伦出任下届美联储主席。外界普遍预期，鲍威尔执掌美联储后将延续耶伦任内谨慎渐进的加息节奏，继续推动货币政策正常化。

自２０１５年１２月启动本轮加息周期以来，美联储已加息五次，并开启缩减资产负债表计划，以逐步退出金融危机后出台的超宽松货币政策。（记者 江宇娟 高攀）

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