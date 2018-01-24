第一调查：到塞班生美国娃？这些惨痛真相你知道吗

美属塞班岛，对中国游客免签，从国内直飞几小时即到的度假胜地。

【到塞班生子 看上去很美】

想春节去塞班海岛游的赵女士最近在网上搜索塞班信息，却看到这样的页面：

图为塞班某月子中心网页截屏。

赵女士正准备怀个宝宝，随手点开月子中心在线客服系统。在客服的描述中，到塞班生子好处多多：

图为某塞班月子中心网页截屏。

客服还说，到塞班生子的流程简单，能轻松有个美国籍的宝宝：

图为塞班某月子中心网页截屏。

面对客服的种种承诺，赵女士颇为心动。她请记者帮着查查，“到塞班生个有美国国籍的娃”到底靠不靠谱。

【孕妇要闯“鬼门关”】

“不查不知道，一查吓一跳。”

知情者说，中国孕妇到塞班生子可能面临五大风险。

首先，孕妇健康乃至生命面临高风险。

按某塞班月子中心的说法，塞班岛作为知名旅游岛，风光非常秀丽，适合孕妇养胎生产。塞班岛医院拥有完善和先进的医疗机制。每一位客户都可以根据自身需要享受到适合自己的极致呵护服务。

可是，查一下国际资料就知道，包括塞班在内，大多数太平洋岛屿的产妇死亡率和新生婴儿死亡率与经济落后国相当，塞班的医疗条件与美国本土有巨大差距。

一名不愿公开姓名的知情者说，中国孕妇在塞班死亡并非个案，至少已发生两三起，主要原因是塞班医疗条件有限。

“整个塞班只有一家医院，遇到紧急情况，孕妇们别无选择，只能到这家医院分娩，但那里的医疗条件难以满足大量中国孕妇不同需求。”

知情者不胜唏嘘：“孕妇死后，因为塞班没有火葬场，在塞班可谓死无葬身之地，只能包机去关岛火化。”

死者家属要跟医院打官司，却发现没有律师愿意接手这类案子。因为医院事前会让孕妇在许多免责条款下签字，跟医院打这类官司几乎必输。

熟悉中国孕妇在美国生子情况的美国律师张军说，孕妇在美国所谓“月子中心”待产，健康保障并不像广告所说那样全。一个案例中，某月子中心的护工患肝炎，由于没有必要的预防措施，月子中心内几名孕妇全部被传染。

【孕妇可能被月子中心广告误导】

塞班月子中心的广告五花八门，其中多有含混之词，不明就里的话很容易被误导。

例如，某月子中心宣传自家“在中美两地注册，受到两国法律保护”，看上去好像美国承认这家月子中心。还有的月子中心说“合法的月子中心在美国是许可经营的”，其意思是不是“月子中心在美国合法”呢？

实际上，美国根本就没有“月子中心”这种合法行业，月子中心往往以“旅馆”名义在美国注册。从网上广告的实景照片就可看出，所谓月子中心更像是民宅改建的私人旅馆，甚至可能就是出租的民宅。

图为塞班某月子中心网页截屏，介绍可供孕妇选择的各种房型。

从法理上说，商业机构既然注册成功，比如一家旅馆注册成功，那它的正当权益自然受到美国法律保护，但这并不意味着它的所有行为都是合法的。

事实上，从近年美国打击月子中心的情况来看，这类机构一旦运营起来，往往会触犯美国诸多领域的联邦和地方法律，执法部门几乎“一抓一个准”。

例如，某塞班月子中心承诺向客户提供签证服务、入境培训、出行服务、月子中心吃住服务、医疗翻译陪同服务、产后康复服务等全程一站式无忧服务。这样笼统说没什么问题，可签证服务仅仅是送签服务？入境培训只是告诉孕妇们签证官和海关执法人员一般问什么问题吗？

张军指出，如果月子中心教导孕妇做不实陈述的话，就涉嫌教唆孕妇欺骗美国政府，涉嫌教唆签证欺骗；如果孕妇做了不实陈述，就涉嫌签证欺骗，一旦被发现，后果很严重，到时再说自己不了解情况就晚了。

另外，月子中心很可能承诺向孕妇提供医疗服务。现实中，这种医疗服务几乎都是去关联诊所而已，绝不像国内高档妇产医院那样，能一站式解决从医疗到生活的各种问题。因为月子中心很难在美国注册为医疗机构，没有相关资质却提供医疗服务就违反美国的卫生法。没有医疗机构执照的月子中心也不能聘请有执照的护工从事医护工作。

而月子中心为赚钱，经常“打隔间”让孕妇住，这就违反“营建法”；月子中心请无执照护工，则可能涉及非法雇佣无相关执照人员从事医护工作。

【孕妇很可能在美国留不良记录】

孕妇与月子中心签合同，以为获得法律保障，实际上可能留下自己违法的证据。张军说，合同上如果有月子中心负责培训孕妇不实回答签证和海关人员查问的内容，则美国政府可能以孕妇涉嫌签证欺骗为由告孕妇“欺诈”，并留下记录。

在以往的案例中，月子中心的广告、月子中心与孕妇之间的网络聊天记录等内容都曾成为检察官起诉时的证据。被告孕妇以为自己是消费者，只是受到不良商家误导；而在司法机关看来，在文件上签字的孕妇就是违法者。

另外，塞班虽然对中国游客免签，但合法停留期不超过45天，一般只允许中国游客入境塞班14天。考虑到生产周期，中国孕妇很可能在塞班非法滞留，生完孩子就遭遣返，甚至出现过大肚子孕妇在海关入境时被直接遣返的案例。一旦有了遣返记录，再次入境美国将非常困难。

【即便生下孩子 入境美国也麻烦】

有的孕妇可能这样盘算：“拼着自己不能进美国，孩子能成美国人就好。”

图为塞班某月子中心网页截屏。

想不到吧，这样生下的“美国娃”会生出多少麻烦：

张军说，这个国籍为美国的孩子想进入美国可并不容易。

首先，因为在塞班生娃，夫妻俩很可能被美国归为具有强烈移民倾向。打上这个标签后，虽然并不意味着会自动遭拒签，但从实际情况来看，此类父母难以再拿到签证并顺利入关。

父母若不能进入美国，这个美国娃去美国也就成了问题，因为美国法律对未成年人单独旅行非常“关注”。

那么，如果孩子由其他亲属等成年人陪同去美国呢？或者让孩子单独去美国，随身携带父母双方签名的“不随行父母同意函”呢？这当然并不违法，可是不要忘记，美国是个非常重视未成年人特别是儿童安全的国家，没有父母陪伴的未成年人必定受到各类执法机构的特别关照。以往的案例中，受中国父母之托带孩子进出境的叔叔阿姨因被怀疑“绑架儿童”，在美国海关遭扣留。

【美国移民政策正收紧】

最后还要考虑政策风险。美国移民政策总体呈严厉收紧态势，特别是对期待享受美国社会福利却未对美国社会作出贡献的移民群体越来越排斥。

以目前争议很大的“童年抵美者暂缓遣返”计划为例。这个计划由奥巴马政府推出，允许童年时期随大人非法进入美国的移民留在美国生活和工作，但特朗普政府已采取行动逐步废除它。除非美国国会通过新法，否则大约80万人将面临被遣返的命运。

2017年9月5日，在美国纽约，民众游行抗议总统特朗普废除“童年抵美者暂缓遣返”计划。（新华社/路透）

中国人赴美生子获取公民身份的行为已受到美国媒体和法律界关注，虽然眼下还没有全方位具体反制措施，但确实引发美国不少人士呼吁国会修法，而美国司法机关盯着这些月子中心也不是一天两天了。

“去塞班生个美国孩子”看上去很美，现实却往往非常骨感。综合来看，这并不是仅需考虑经济支出和时间成本的行为，更不是稳赚不赔的好事，其中牵涉人身安全、健康卫生、不良签证记录甚至涉嫌参与违法犯罪行为等诸多风险。

张律师等熟悉美国情况的人士就此提醒：面对有关“塞班豪华游生子”的强力推销，请结合各方面因素综合考量，谨慎决定，切莫心存侥幸，最后自己吃亏。

（据新华社客户端报道）

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)