论文造假成为日本科研界一大“毒瘤”

近年来日本学术界造假事件不断，前有理化学研究所“学术女神”小保方晴子造假事件，后有东京大学教授渡边嘉典多篇论文造假丑闻。最新一起论文造假丑闻来自诺贝尔奖得主山中伸弥领衔的京都大学ｉＰＳ细胞研究所。论文造假已成为日本科研界一大“毒瘤”，严重损害日本科研信誉。

京都大学ｉＰＳ细胞研究所是日本乃至全世界ｉＰＳ细胞（诱导多能干细胞）研究的重要机构。根据该研究所２２日公布的调查结果认定，以助教山水康平为第一作者的研究小组于２０１７年２月发表在美国《干细胞报告》杂志网络版上的一篇论文存在１７处捏造和篡改图像数据行为。这是这家重要科研机构首次曝出论文造假丑闻。

京都大学已经申请撤回这一论文，今后将追究包括所长山中伸弥在内的相关人员责任。山中伸弥本人也表示，不排除辞去所长职务的可能性。

因具有无限增殖、多向分化潜能等功能，诱导多能干细胞被视为再生医疗的“万能细胞”。日本政府更是将再生医疗等尖端医疗技术作为“新经济成长战略”的重要支柱。２０１３年，日本政府曾表示将在今后１０年内对诱导多能干细胞研究投入约１１００亿日元（１美元约合１１０日元）的资金支持。日本媒体认为，这次论文造假丑闻将损害日本诱导多能干细胞研究这块“金字招牌”的信誉。日本大阪大学副教授中村征树指出，全社会对诱导多能干细胞的研究期望值特别高，山水康平等人可能是为了回应这种期待而篡改了数据。

近年来日本学术造假丑闻接二连三。２０１４年理化学研究所研究员小保方晴子ＳＴＡＰ细胞论文造假事件曾震动日本，引发全球关注。“学术女神”小保方晴子身败名裂，她的博士学位也被早稻田大学取消，她的一名导师、干细胞科学家笹井芳树自杀身亡。这一事件让日本学术界的造假现象进入公众视线。

２０１４年１２月，东京大学一个研究小组的３３篇论文被曝出存在捏造数据等学术不端行为。２０１５年３月，熊本大学一个研究小组又曝出９篇论文造假。２０１６年筑波大学一名副教授被曝出２篇论文造假，２０１７年８月，东京大学著名细胞生物学家渡边嘉典的５篇论文被曝造假。

一连串的学术造假丑闻让日本的科研界颜面无存，相关人员也都受到了严厉处分，但是在巨大的利益诱惑和学术压力面前，学术造假依然难以根绝。

中国北京呈源医学科技有限公司首席执行官、前京都大学ｉＰＳ细胞研究所特别研究员高飞对此次论文造假事件感到震惊。他说：“ＳＴＡＰ细胞造假事件后，大家对这类事件很敏感。我以为不会有人再去犯同样的错误，但没想到还是出现了，而且是出现在京都大学。”

高飞认为，做科研的人都希望能拿到好数据，靠自己的能力证明自己的设想。但细胞实验难度大，特别是随着研发深入，各种各样的问题就会涌现，有些急于求成的人就没有了耐心，采用了投机取巧的方式。另外，任期制的研究人员在任期内如果没有拿得出手的成果，也会有较大压力。

主攻诱导多能干细胞技术产业化的日本ＩＤ Ｐｈａｒｍａ公司总经理朱亚峰表示，学术造假是研究人员的道德问题，自古以来就一直存在。仅仅是近年因信息及时公开大家知道的比较快罢了。这次的造假问题与先前的ＳＴＡＰ细胞造假事件的实质是相同的，但他认为诱导多能干细胞技术本身没有问题。

他认为，此次京都大学并未考虑要照顾诺奖得主山中伸弥的面子，而是及时公开论文造假调查结果并谴责这一行为。山中伸弥教授也亲自出面道歉，不“捂盖子”，这一点亦属难能可贵。

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