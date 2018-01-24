欧安组织观察团说乌克兰顿巴斯冲突有升级危险

新华社基辅１月２３日电（记者钟忠 陈俊锋）欧安组织驻乌克兰特别观察团第一副团长胡格２３日指出，种种迹象表明，乌东部顿巴斯地区冲突存在升级危险。

据乌通社２３日报道，胡格是在一段视频中作这一表示的。他认为，冲突双方不是在为停止冲突做准备，而是在为冲突升级做准备。有迹象表明，双方不是在撤离，而是在磨刀霍霍。他说，欧安组织观察员上周在斯韦特洛戈尔斯克前线巡逻站记录到４００多次射击，违背停火协议的情况相当普遍。

另据乌军总参谋部２３日发布的消息，美国政府乌克兰问题特使沃尔科当天下午抵达基辅，同乌军总参谋长穆任科举行了会晤。穆任科介绍了顿巴斯地区冲突现状。据称，沃尔科此次访问基辅，是为本月２６日在迪拜与俄总统助理苏尔科夫商讨顿巴斯问题而前来了解情况。

２０１４年４月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于２０１４年９月和２０１５年２月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，大规模武装冲突得到控制，但小型交火事件至今仍未停止。目前有近６００名欧安组织观察员在乌东部冲突地区监督冲突双方停火协议的执行情况。

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