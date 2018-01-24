粉丝太多 东京动物园猫熊宝宝香香加班见客

人民网讯 据法新社东京23日电， 为满足大众需求，东京上野动物园猫熊宝宝香香今天开始加班，这是以辛勤工作“上班族”而闻名的日本最新加班实例。
香香是1988年以来，首只在上野动物园出生的猫熊宝宝，它每天将多亮相2小时至1月底，2月份起则每天工作7小时，以迎合这位毛绒绒明星的数以千计粉丝。
自从去年12月首次公开亮相以来，这只啃食竹笋、紧挨着母亲的7个月大亮眼睛幼猫熊，一直是主流媒体关注的焦点，穿戴猫熊配件的游客也纷至沓来。逾25万粉丝为了成为首批与香香见面的游客而参加抽签活动，但动物园职员最初每日限收400组游客（每组5人），观赏时间仅3小时。
但直到1月底，猫熊爱好者可以拿到先抢先赢的票与香香见面，但香香每天只见客5小时。动物园为容纳多达9500名好奇粉丝，从2月起，香香见客时数可望再延长至7小时。（老任）
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