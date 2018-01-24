全球政府信任度调查：中国最高 美国下滑

人民网讯 据BBC报道，世界经济论坛本月底在瑞士召开之际，一家总部设在美国的国际公关公司发表研究报告指出，中国公众对当地政府、非政府组织、媒体和商业公司的信任度是一众国家和地区中最高，同时美国公众对当地这些机构的信任度大幅下滑。

爱德曼国际公关公司（Edelman）的报告总共调查了28个国家或地区的公众对当地公私营机构的信任度。调查发现，84%的中国受访者说他们信任中国政府，比率最高。相反，只有33%的美国受访者说他们信任自己的政府，比去年下跌14%，是下滑最多的国家。

该公司去年10月至11月透过网上问卷进行这个调查，总共访问超过33,000人，平均每个国家的受访者约1,150人。报告指出，过去一年里，由于国际和国内的纷争不断，虽然美国当地经济向好、失业率也是10年最低，这些都无助遏止公众对当地政府和非政府机构信任程度看法呈现下滑的趋势。

报告结果发现，在中国约有68%的受访者认为，政府对发展可起到“牵头作用”，而只有约15%的美国受访者认为当地政府可起到这个作用。另外，有59%的美国受访者认为，当地政府、非政府组织、媒体和商业公司之中，政府运作得最差。相反，只有10%的中国受访者认为，当地政府在这四个机构之中运作得最差。

报告指出，中国公众对当地政府和媒体的信任“向来不错”。而随着腾讯和阿里巴巴等公司向国际发展，当地公众对非政府组织和商业公司的信任也不断爬升。（老任）

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