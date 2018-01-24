美国副总统彭斯宣布2019年把大使馆迁到耶路撒冷

人民网讯 据美国媒体报道，23日，正在访问以色列的美国副总统彭斯在宣布2019年年底之前把美国大使馆迁到耶路撒冷之后，会见了以色列总统，还参观了一个大屠杀纪念中心和西墙。

报道说， 特朗普总统承认耶路撒冷为以色列首都的决定背离了美国多年的政策，即耶路撒冷的地位应由以色列和巴勒斯坦人通过谈判解决。美国国务卿蒂勒森曾经表示，搬迁美国驻以色列大使馆需要多年的时间。但是国务院发言人诺尔特22日证实，特朗普政府将加速推进在耶路撒冷开馆的工作，年底开始办公。

以色列总理内塔尼亚胡感谢特朗普总统和彭斯副总统所做的”历史性声明”，并宣称美国和以色列的关系比以往任何时候都牢固。

巴勒斯坦领导人猛烈批评特朗普总统的决定。彭斯副总统在以色列议会讲话时，一些阿拉伯议员进行抗议，打出了“耶路撒冷是巴勒斯坦首都”的标语。随后他们都被带出议会会场。（老任）

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