刘鹤会见瑞士联邦副主席兼财政部长毛雷尔

人民网苏黎世1月23日电（记者吴刚、葛文博）1月23日，中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤在苏黎世会见瑞士联邦副主席兼财政部长毛雷尔。

刘鹤说，在两国元首的亲自关心和大力推动下，中瑞政治互信显著增强，经贸合作不断深化。特别是去年习近平主席成功访问瑞士，洛伊特哈德联邦主席赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛，推动中瑞关系步入历史最好发展时期。双方应进一步落实两国元首达成的共识，加强各领域合作，深入推进中瑞创新战略伙伴关系向前发展。

刘鹤说，中国正在按照中共十九大作出的战略部署全面深化改革、扩大对外开放。我们积极落实习近平主席去年达沃斯重要讲话精神，致力于创造平等竞争和基于规则的营商环境，将在金融和制造业领域进一步扩大开放，这为中瑞合作带来新机遇。中方高度评价瑞方积极参与“一带一路”建设，希双方在项目合作、海关合作、跨境电商和金融领域进一步加强合作。中方欢迎更多瑞士企业来华投资，赞赏并希望瑞方在对待中资问题上始终保持开放态度。

毛雷尔说，我非常钦佩中国政府和人民取得的伟大成就。瑞士永远向中国敞开大门，愿在多个领域与中国开展合作。瑞方对中国的对外开放兴趣浓厚，愿推动更多包括金融机构在内的瑞士企业赴华投资，也将尽一切努力继续支持中国企业来瑞投资。瑞方愿深化与中方在“一带一路”建设上的合作，并以此推动两国友好合作关系全面发展。

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