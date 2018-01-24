原标题：中企要买澳大利亚敏感港口？假的！

【环球时报驻澳大利亚特约记者 王未来 环球时报记者 白云怡】“因租赁达尔文港而处在澳大利亚安全恐慌暴风眼的中国岚桥集团，又看上了南澳的港口。”澳大利亚《广告人报》19日报道了这一消息，并援引专家的话说，南澳的阿德莱德港是该国最敏感的地点之一，中国情报部门尤其感兴趣。然而，《环球时报》从知情人士处了解到，岚桥目前并没有收购南澳地区港口的计划，也并未向当地政府提交过任何有关收购港口或投资弗林德斯港口集团的意向。这不过是一些澳媒对华疑心的最新炒作。

弗林德斯港口集团在南澳有数个港口，其中阿德莱德港最大。《广告人报》称，前南澳贸易和投资部长汉密尔顿·史密斯以及一帮南澳官员去年9月与岚桥集团高层会晤，岚桥集团董事长叶成、中国驻澳大使馆的人员都参与其中。会晤地点在南澳中国城一家餐厅。会晤时，岚桥集团表示对投资南澳港口很感兴趣。该报特别强调，叶成是中国全国政协委员。

《广告人报》称，阿德莱德港附近的奥斯本将是耗资500亿美元的潜艇建造地点。澳大利亚战略政策研究所负责人詹宁斯说，南澳此举恐将破坏上述防务合同，是幼稚之举，“那里的潜艇建造可以说是敏感技术皇冠上的宝石”。如果中国情报部门能够找到一个肉眼能看到奥斯本建造基地的地方，意味着他们可以安装电子窃听设备搜集情报。詹宁斯称达尔文港租借给岚桥集团应该是给其他州政府的一个红色警报。他认为，中国对南澳基建有兴趣的企图都应该被置于联邦政府的严密审查之下，如果防务合同被认为可能受到中国破坏，那么南澳的防务合同或被取消。

澳大利亚反对党副领袖查普曼要求南澳政府解释会晤内容。澳大利亚广播公司19日援引他的话说，“国防工业是我们要恢复的工业之一，我们不能将其置于危险境地。能解释上述会晤以及保证南澳不会让我们的国防工业遭遇风险的是南澳州长杰伊·维瑟里尔”。南澳反对党参议员尼克·色诺芬也出来添油加醋。他声称，岚桥集团与中国政府有关联，任何岚桥集团与弗林德斯等港口的协议都让人警惕。

“双方在去年9月的会面，只是一场简单的沟通会谈，并未涉及以上事宜，现在只是一些人在捕风捉影。”有知情人士19日这样告诉《环球时报》记者。记者注意到，南澳政府本周发声明说，他们从未收到中国对任何南澳港口进行投资的方案。弗林德斯港口集团也表明同样态度，称未收到岚桥集团以及其他投资方的投资方案。

汉密尔顿此前承认，他与岚桥集团管理层见过面，但讨论的不是投资港口，而是投资南澳葡萄酒和食品行业。南澳财长库桑托尼斯19日回应此事说，他注意到汉密尔顿与南澳潜在投资商举行会晤，但会晤不是专门针对港口的。“我们经常与中国投资商会面，他们就投资矿产和基建提出许多问题。没有什么安全方面的影响，因为做出最终决定的是联邦政府，不是州政府。”

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