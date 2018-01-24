人民网南苏丹瓦乌1月22日电 （姚华、张晓昆）炎炎烈日，骄阳似火。近日，在第八批赴南苏丹瓦乌维和工兵大队野外施工场，一场由中国工兵分队和孟加拉步兵分队的一场联合演练持续进行，经过双方官兵的协同合作，成功处置了6种“突发情况”。据该维和大队参谋长王冠宾介绍，这是他们积极响应习主席训令，利用遂行任务开展军事训练的一个新缩影。

“我维和官兵利用遂行任务开展军事训练，这既能考验官兵的政治素养，更能锤炼官兵的军事能力。”据维和大队大队长孙士俭介绍，维和作为一种准战争状态下的军事行动，为官兵提供了复杂国际环境下近似实战的锻炼机会,其军事收获比在平时训练时效果要好得多。

为使官兵牢固树立维和就是作战的观念，他们邀请联南苏团西战区作战处达斯诺文格中校、中国维和警察作战行动处主任何斌介绍南苏丹的政治局势、安全形势，帮助官兵认清面临冲突的严峻性、斗争的现实性。与此同时，他们坚持把防卫演练渗透到工作生活的方方面面，大队每周组织一次无预案、无预告、无征兆的战备演练，执行任务过程随机进行各种突发情况的处置训练，引导官兵时刻绷紧战斗之弦。

此外，他们还结合赴伦拜克、科瓦乔克两个分点营区的野外施工情况，先后与孟加拉步兵营、南联苏团军事联络官进行了3次远程机动联合防卫演练。演练区分紧急出动、摩托化机动、任务地域防卫三个阶段，重点演练了联合筹划、联合编组，难民拦阻车队、不明身份武装人员设卡索要财物、小股武装分子火力袭扰、难民冲击营区等课目，边行动边演练，边演练边探讨，边探讨边改进，在与友军沟通协同、相互学习中提高了官兵的组织指挥和战术水平。

为了在任务区持续提高官兵军事素质，据了解，他们根据保障任务特点，开办大型机械、车辆驾驶员等培训班，把施工点作为比武场、培训场，采取以工代训的方式，在维和任务区叫响“树中国标准、创中国速度、保中国质量、展中国形象”口号，极大激发了官兵训练热情。

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