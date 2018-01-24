冬季达沃斯迎“广州之晨”

美丽广州 广州日报全媒体记者陈忧子 摄

穆瑞澜 广州日报特派全媒体记者骆贵卿 摄

当地时间1月23日，世界经济论坛2018年年会（又称“冬季达沃斯”）在瑞士达沃斯小镇开幕，今年年会主题为“在分化的世界中加强合作”。达沃斯论坛期间，广州在当地首次以“广州与世界的对话”为主题举办了2018广州国际传播年达沃斯推介会，宣布广州国际传播年推介计划正式启动。这也是继去年《财富》全球论坛路演之后，广州今年开启城市形象推介全球路演的首场活动，实现了广州与世界的深度对话，借此机会向与会嘉宾介绍广州发展机遇，传递广州开放合作的美好愿景。

时代公司首席内容官兼《财富》杂志总裁穆瑞澜、《财富》全球论坛常务董事倪德慕、《华尔街日报》副总裁安娜·符特、CNBC财经电视台高级副总裁麦克斯·瑞文、武田制药企业传讯和公共事务官平手晴彦、瑞士再保险亚洲区总裁彭凯彤、“以色列科技创业之父”以色列数字生活设计联合主席尤西·瓦尔迪等嘉宾及广州市代表企业广汽集团、越秀集团、广药集团等相关领导出席了推介会。广州市商务委主任陈杰、广州市空港委主任孙秀清、广州市委宣传部副部长朱小燚分别就广州国际投资年会、2018年世界航线发展大会和2018广州国际传播年进行推介。

文、图/广州日报全媒体记者申卉 通讯员穗外宣（除署名外）

世界目光投向广州

迎来国际投资年会、世航会等重磅主场活动

当地时间1月23日，一片银装素裹中的达沃斯小镇首次迎来了“广州之晨”。在达沃斯欧洲酒店，广州全新城市形象LOGO第一次亮相国外，穿过一簇簇粉色花瓣和一幕幕写意勾勒的城市建筑，融合了“广州”二字和广州城市地标广州塔的城市形象LOGO拔地而起，绽放在观众眼前，广州新LOGO在冬季达沃斯的首次亮相，拉开了广州国际传播年推介会的帷幕。

世界经济论坛执行主席施瓦布教授曾在去年的夏季达沃斯论坛期间表示，广州是第四次工业革命的最佳实践地。随着广州的城市竞争力不断增强，主动融入全球创新网络，越来越多的世界目光投向广州。推介会现场，广州向世界推介了2018年将在广州举行的两个重头“主场”国际会议：2018中国广州国际投资年会和2018年世界航线发展大会。

广州市商务委主任陈杰介绍，2018中国广州国际投资年会将于2018年3月27日~28日在广州举办，今年的投资年会将以“广州，您的最佳选择”为主题，向全球展示从高速度增长向高质量发展转变的广州，不论是创新创业创造，还是工作学习生活，已成为国际人才和投资的第一选择。

与往年不同的是，本届年会将首次邀请“一带一路”沿线国家和广州的国际友城、友好合作交流城市组团参加投资洽谈和营商环境推介，打造双向投资平台，聚焦新经济，深入推介以富士康、思科、通用、百济神州等世界级龙头企业为核心建设的十大价值创新园区。同时，还将以“产业”为带动，开设26个特色产业分论坛，内容涵盖新一代信息技术、人工智能、生物医药等前沿领域，并集中发布和解读广州最新投资政策，展示广州的最新科技创新成果。

据介绍，2017年，广州全市地区生产总值突破2万亿元，新一代信息技术、人工智能、生物医药和新能源、新材料等战略性产业蓬勃发展。去年全市新增高新技术企业4000多家、科技创新企业4万家，累计297家世界500强企业落户广州。

广州市空港经济区管委会主任孙秀清则介绍了9月15日~18日将在广州举行的2018年世界航线发展大会，届时将有来自300多家航空公司、700多个机场和130多个旅游部门逾3500名代表参加会议。世界航线发展大会被誉为全球民航界的“奥运会”和“世博会”，选择在广州召开，也意味着广州正致力于建设国际航空枢纽得到了国际社会的认可。据介绍，2017年，白云国际机场旅客吞吐量达6584万人次，居全球第13位。随着T2航站楼将于今年4月全面开通。预计到2020年，广州将有190条国际和地区航线，年客流量将超过8000万人次。广州白云国际机场还将建设第四、第五跑道和第三航站楼，广州也正在筹建第二机场。届时，广州将在未来10年内，跻身全球最繁忙的五大航空枢纽之一。

城市品牌走向世界

海外路演“点亮”世界 展示新时代广州形象

除了举办高端国际会议，广州市委宣传部副部长朱小燚重点介绍广州正式启动国际传播年推介，将2018年打造成广州的城市形象国际传播年和国际品牌提升年活动，进一步提高城市的国际影响力。

朱小燚说，广州将延续2017《财富》全球论坛13场国际路演的成功经验，在法国巴黎、英国伦敦、美国纽约等多个海外城市，进行全新一轮的全球路演推介活动。

经过去年的《财富》全球路演， 广州成为《财富》全球论坛所有承办城市中，第一个进行精细化、精准化全球路演策划和实施的城市，从而将《财富》全球论坛的筹备年转化为城市形象传播年。今年，广州进一步实现了前所未有的突破——结合国内外极具影响力的国际大型活动如世界经济论坛、博鳌亚洲论坛和“一带一路”高峰论坛以及每年在广州举办的高端国际会议平台等资源，在全球有影响力的城市举行广州城市形象国际路演推介活动。此外，还将在广州国际友好城市、国际航空和航运枢纽城市等，以改革开放四十年为重要节点，举行以“点亮美好生活”为主题，“科技创新+文化创意”的现代灯光展示活动，创新地展示新时代中国风采，展示“实力、活力、魅力、幸福、美丽”的新时代广州形象，这也将成为广州“点亮世界”城市灯光秀的系列活动。

除了“走出去”，广州还将开展“体验式”城市形象宣传活动，邀请外国友人来到广州，深度体验广州，感受广州的历史文化、生活方式和经济社会发展。

“在世界经济论坛年会期间，全球将有很多有影响力的政商界人士汇聚达沃斯，其中不少人曾在去年12月来过广州参加《财富》全球论坛。” 一直深度参与为广州国际传播年出谋划策的ABC电视台前台长、中国与全球化智库研究员哈维·佐丁说。他认为，他们都对广州留下了非常好的印象，在世界经济论坛期间进一步推介广州，将加深人们对广州的良好印象，借此，举行以“广州与世界的对话”为主题的推介活动将成为广州代表团参与冬季达沃斯的一大亮点。“在寒冷的达沃斯小镇，相信广州的出现，通过广州与世界的对话，将让所有参与者都感到温暖，也能成为彼此友谊和共赢的起点。”

2017年，广州全市地区生产总值突破2万亿元，新一代信息技术、人工智能、生物医药和新能源、新材料等战略性产业蓬勃发展。

2017年全市新增高新技术企业4000多家、科技创新企业4万家，累计297家世界500强企业落户广州。

2017年，白云国际机场旅客吞吐量达6584万人次，居全球第13位。

广州从在达沃斯观察世界经济走向 转变为“全球化未来”的积极参与者

深观察

世界经济论坛被誉为观察世界经济的窗口。从2014年起，站在达沃斯舞台之上，广州不仅展示了开放创新的环境，同时对接全球高效资源，与跨国公司高层会晤，邀请他们到广州考察、投资，在先进制造业、高新技术产业、生物医药和医疗健康业、现代服务业、金融服务业等领域达成多项合作意向。

如今，达沃斯不仅是广州观察世界经济的重要窗口，更重要的是，广州从中找到了更具国际视野、更清晰的城市定位。通过达沃斯的舞台，广州发出了自己的声音，传递了广州社会经济平稳发展的积极信号，激发了跨国企业投资广州的意愿，有力提升了广州的知名度和影响力，构成广州建设枢纽型网络城市和开放型经济新体制的长久支撑。

正如冬季达沃斯开幕式当日，美国《华尔街日报》以《广州：“全球化未来”的积极参与者》（Guangzhou: active player building a better future for globalization）为题对广州进行的报道，正是广州以积极态势参与“全球化未来”的建设，让广州在政企界领袖人物云集的达沃斯舞台上备受关注。

通过国际性平台，广州始终聚焦科技发展前沿领域，引进消化吸收再创新与自主创新相结合。加快自主科技创新成果转化，亿航公司研发首款可载人无人机，广汽集团开发出首款具有自主知识产权的无人驾驶汽车都曾在国际盛会亮相屡获赞誉，成为新技术、新产品领跑新兴产业发展的典范。

同时，聚焦发展新一代信息技术、人工智能、生物医药“IAB”和新材料、新能源“NEM”等战略性新兴产业，引进了华为软件开发云广州创新中心、科大讯飞华南人工智能研究院、美国冷泉港实验室，组建了广州广电研究院、广州国际人工智能产业研究院等，先后布局了一批具有国际知名度、影响未来产业格局的重大平台。

CNBC财经电视台高级副总裁麦克斯·瑞文告诉记者，包括广州代表团在内的与会人士来到达沃斯，将共同探讨引导经济全球化走向的领导者。“我很幸运曾到过广州，这是一个很棒的城市，更重要的是，无论从城市规模还是能力来说，广州都有资格来到达沃斯，告诉世界，广州将为达沃斯和世界带来怎样的影响。”

携手国际顶级会议组织

打造国际会议广州品牌

推介会上，时代公司首席内容官兼《财富》杂志总裁穆瑞澜一身“中国红”现身达沃斯的“广州之晨”，时间仿佛回到2017年年初。当时，广州与《财富》方在达沃斯联合举行新闻发布会，实现了与《财富》全球论坛和世界经济论坛这两大全球闻名的国际经济盛会的亲密接触。无独有偶，在同一片场地上，被誉为“以色列科技创新之父”尤西·瓦尔迪一番慷慨激昂的陈述，讲述了他是如何从特拉维夫创新节走向与广州携手办起广州国际创新节。这两位全球政商领域的大咖，与广州相识、相知、合作的“广州步伐”，也成为广州携手全球顶级国际会议组织的缩影。

“我很高兴看到广州以崭新姿态亮相达沃斯，已经有越来越多参会者希望更加深入地了解广州。”穆瑞澜在推介会现场兴奋地告诉记者。如今，广州与《财富》合作举办国际科技头脑风暴大会，与世界经济论坛合作举办商业圆桌会，这两大论坛都留下了独特的广州结晶，形成国际会议“广州品牌”，也意味着广州与顶级国际会议组织的合作不断深化所展现出不断溢出的能量。

“我很高兴看到广州以崭新姿态亮相达沃斯，已经有越来越多参会者希望更加深入地了解广州。”

——穆瑞澜

在现场

经济大咖接受本报专访

广州日报讯 （特派全媒体记者骆贵卿）作为唯一在现场的广州地区媒体代表，广州日报特派全媒体记者全程参与了冬季达沃斯报道，在达沃斯小镇现场采访到了众多全球经济界大咖，见证了各国通力合作，为全球经济制定“系统性方案”的思想碰撞。

问及时代集团首席内容官、财富杂志总裁穆瑞澜“在达沃斯参加广州2018国际传播年的启动仪式有何感想”时，穆瑞澜对本报全媒体记者表示：“广州在达沃斯举办推介会是很棒的一件事，广州是一个美丽友好之城，拥有众多美食，同时也是做生意的好地方。我认为，在达沃斯会有很多人感兴趣了解广州。”

在专访世界500强、贺利氏集团首席执行官凌瑞德时，凌瑞德表示：“贺利氏进入中国市场已经超过35年，我们公司与中国合作伙伴有着非常好的关系，我们一直在中国投资，对中国市场的发展也非常有信心。对于我们而言，广州是一个非常理想的商贸中心，加上启动粤港澳大湾区发展计划，我们希望在此能有更多投资机会，希望能更多一点了解广州，今年我还会再次前往广州寻求商机。”

(责编：朱欣(实习生)、常红)