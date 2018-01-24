充满欢笑和爱意 2018年英王室成员喜事“扎堆”

英国白金汉宫22日证实，英国女王伊丽莎白二世孙女尤金妮公主定于今年秋季成婚。

尤金妮公主现年27岁，是女王次子安德鲁王子与前妻萨拉·弗格森所生的第二个孩子、英国王位第八顺位继承人。

英国王室证实，尤金妮本月早些时候与男友杰克·布鲁克斯班克订婚，婚礼地点定在温莎城堡内的圣乔治教堂。

得知喜讯后，尤金妮的母亲弗格森在社交媒体“推特”留言：“太棒了……这对情侣总是充满欢笑和爱意。”

尤金妮与布鲁克斯班克相恋多年。尤金妮目前是当代艺术画廊“豪泽和沃思”经理，而布鲁克斯班克是一个龙舌兰酒品牌的形象代言人。

两个月前，英国王室宣布了哈里王子与女友梅根·马克尔定于5月举行婚礼的喜讯。他们的婚礼也将在圣乔治教堂举行。（杜鹃）【新华社微特稿】

(责编：朱欣(实习生)、常红)