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用后确保烧毁?日本自卫队内部教材"网上叫卖"

2018年01月24日08:50  来源：新华网
 

　　日本陆上自卫队大约60本内部教材出现在网购场合。防卫省怀疑自卫队内部有人泄密，正着手调查。

　　《读卖新闻》22日报道，这批在网上叫卖的教材多数是正在使用的最新版本。截至21日晚，网店出售的教材包括论述如何攻击敌方战车的《对战战车编队》、整理战场侦察技巧的《侦察队小队及总部附属分队》。

　　按照日本防卫省的规定，内部教材不得外传，用后应予及时销毁。网上出售的这类教材封面注有“用后确保烧毁”字样。自卫队教材由自卫队员自掏腰包购买，防卫省因而认定，网店出现的教材可能从内部流出。

　　报道说，虽然自卫队教材没有由日本《特定秘密保护法》指定为机密，但如果证实网售教材与自卫队员有牵连，涉事人员将面临违纪处分。（刘秀玲）【新华社微特稿】

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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