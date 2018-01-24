安静的“妙招”？德学校给多动症学生穿沙背心

为了让好动、尤其是患有注意力缺陷多动障碍（多动症）的学生在课堂上安静下来、上课期间不离开座位，德国约200所学校要求他们穿沙背心上课。沙背心的重量从1.2千克到6千克不等，每次穿着时间不超过30分钟。不过，这种做法在家长和精神病学家中引发讨论。

据美国奇趣新闻网站22日报道，德国多动症儿童的确诊病例逐年增加。引进沙背心的学校认为，相比给予利他林之类的精神类药物，这是一种相对温和、简便的方法。德国《汉堡晚报》援引汉堡Grumbrechtstrasse学校教师格希尔德·德瓦尔的话报道：“孩子们喜欢穿这种背心，没有人是不顾其意愿被迫穿上的。”

芭芭拉·特吕勒-福格特9岁的儿子弗雷德里克患有多动症，3年来一直穿沙背心上课。她认为，穿沙背心的确对孩子听讲产生了积极影响。“他更容易集中注意力、融入课堂，因为他不必把所有时间都花在管住胳膊腿儿上。”

不过，持批评态度的一方认为，沙背心是精神病院用于约束有暴力倾向患者的手段，让孩子穿它存在被污名化的危险。有家长在脸书上表达对校方这一做法的不满：“你怎么能对一个孩子说，‘你有病，作为惩罚，你必须穿上这种不仅让人身体痛苦，还让人在全班面前像个傻子的沙背心’。”还有一些精神病学家质疑沙背心的长期使用效果，因为目前并没有相关数据支持。（乔颖）【新华社微特稿】

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