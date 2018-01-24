“文化界黑名单”案二审 朴槿惠被认定为同犯

韩国首尔高等法院23日就前总统朴槿惠政府制定“文化界黑名单”一案作出二审判决，对朴槿惠两名前助手作出更重处罚。法院同时认定，朴槿惠参与炮制了这份黑名单，属于同案犯。

【“贴身助手”被定罪】

朴槿惠“亲信干政”丑闻曝光后，媒体报道朴槿惠政府曾以制定“文化界黑名单”方式打压异己，列入名单的艺术家、导演、作家等文化界人士超过9000人。

上榜人士中，一类属于不满朴槿惠政府在“世越”号沉船事件中的应对方式，另一类则支持文在寅、朴元淳等新一届总统热门人选或是朴槿惠的其他“政敌”。名单起初只有数十人，随后不断增加，电影演员宋康昊、河智苑以及导演朴赞郁等人得以“上榜”。

起初，韩国文化体育观光部否认存在“文化界黑名单”，但去年1月态度突变，承认名单真实存在。去年2月，文体部长官赵允旋以及青瓦台前秘书室室长金淇春因牵涉这起案件被捕。朴槿惠则由律师团出面否认参与制定黑名单。

赵允旋和金淇春曾是朴槿惠的“贴身助手”。就任文体部长官前，赵允旋2014年至2015年担任青瓦台政务首席秘书，金淇春2013年至2015年任青瓦台秘书室室长。

【朴槿惠被指同犯】

一审判决中，首尔中央地方法院判处金淇春3年监禁，判处赵允旋一年监禁，缓刑两年。而在23日二审判决中，首尔高等法院对他们作出更重的处罚。金淇春改为4年监禁，赵允旋则被判两年监禁，取消缓刑。

法官宣判时说：“总统（朴槿惠）和她的助手们身居高位，却组织、谋划、采取这类歧视做法，前所未有。”

法院同时认定，朴槿惠与上述两人共谋，授意制定黑名单。按院方的说法，朴槿惠曾抱怨韩国文化界过于“左倾”，要求“向右转”，指派金淇春拟定措施。朴槿惠收取了来自秘书团队有关这份黑名单的报告，意味着她认可这一做法。

除朴槿惠外，另一前总统李明博同样卷入“文化界黑名单”事件。去年9月，韩国国家情报院一个工作组发布消息，认定李明博执政时期，国家情报院涉嫌制定一份“文化界黑名单”，以各种手段打压左翼文化界人士。这份名单列有82人，包括喜剧演员、小说家、影视演员、电影导演和歌手。（张旌）（新华社专特稿）

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