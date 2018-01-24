中日关系稳定发展符合两国人民利益

针对日本首相安倍晋三、外相河野太郎近日关于希望改善日中关系的积极表态，外交部发言人华春莹1月23日在例行记者会上表示，中日关系稳定健康发展，符合两国人民的利益，也有利于地区和平与发展。

华春莹说，中方在改善和发展中日关系方面的立场是一贯的。中日关系稳定健康发展，符合两国人民的利益，也有利于地区和平与发展。

她说，希望日方同中方相向而行，在中日四个政治文件和四点原则共识基础上，以中日和平友好条约缔结40周年为契机，加强沟通、增进互信，妥善管控分歧，推动中日关系沿着正确方向改善和发展。中方愿与包括日方在内的各方一道，本着共商、共建、共享的原则，共同推进“一带一路”建设，实现地区国家的共同发展繁荣。

“我们也注意到日方有关东海问题的表态。”她说，希望日方言行一致，将改善中日关系的积极表态切实落实到政策和行动中去。（记者 闫子敏）

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