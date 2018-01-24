打造共同命运提振世界经济（望海楼）

世界经济论坛2018年年会1月23日至26日在瑞士达沃斯举行，主题为“在分化的世界中打造共同命运”。

一年前在达沃斯论坛和联合国日内瓦总部，中国国家主席习近平相继发表题为《共担时代责任 共促全球发展》和《共同构建人类命运共同体》的主旨演讲，引起世界广泛关注和共鸣。2018年达沃斯论坛主题，堪称习近平主席这两次演讲主题的延续。

近年来，中国提出的“构建人类命运共同体”理念、“共商共建共享”原则等深受关注。中国从新理念、新动力等方面，对世界，对经济全球化作出了新贡献。

中国为经济全球化注入新理念。一年前，面对美国大选后保守主义、民粹主义、保护主义、排外主义等“逆全球化”思潮抬头，世界面临开放与封闭、合作与冲突、变革与守旧抉择的关键时间窗口，习近平主席不远万里来到达沃斯和联合国日内瓦总部，向世界庄严表明，中国旗帜鲜明反对保护主义，引领经济全球化向更加包容普惠的方向发展。一年来，构建人类命运共同体理念，被国际社会广泛接受，多次出现在联合国相关文件和决议中。这一符合时代进步潮流，极具包容性和前瞻性，超越民族、国家和意识形态的先进理念，不仅是改革完善全球治理的新理念，也是经济全球化发展的新方向，更是提振世界经济的新思路。

中国为全球化注入新动力。中国积极推动新型全球化，坚持开放发展，既为实现自身繁荣发展创造条件，也为构建人类命运共同体贡献力量。2017年5月，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举办，这是各方共商共建“一带一路”，共享互利合作成果的国际盛会，也是对接彼此发展战略的重要合作平台。高峰论坛期间及前夕，达成一系列合作共识，形成270多项具体成果，为深入推进“一带一路”建设合作项目落地，拓展国际合作新领域、打造合作新亮点，为推动沿线国家乃至世界各国互利共赢、共同发展作出了积极贡献。

中国为提振世界经济作出新贡献。2017年中国国内生产总值达82.7万亿元，同比增速达6.9%，为7年来首次回升。从增长动力看，消费成为中国经济增长主动力，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为58.8%。国际货币基金组织报告认为，2017年中国对金球经济增长的贡献约占1/3，在世界经济贸易双复苏中发挥领头羊作用。2018年11月，将在上海举办首届中国国际进口博览会，通过开放和共享中国市场，体现中国负责任的大国担当，有利于形成示范效应，为推动构建人类命运共同体创造条件，为全球经济强劲可持续平衡增长作出更大贡献。

世界是一个大家庭。世界经济你中有我，我中有你，任何国家、企业和个人都不可能独自应对国际舞台上各项挑战，而是需要通力合作，共同构建互利共赢的命运共同体。打造开放、包容、普惠、平衡、共赢的新型经济全球化，构建人类命运共同体的历史潮流不可阻挡。

（作者为同济大学财经研究所所长、上海市中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员 石建勋）

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