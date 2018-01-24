冲刺冬奥 中国健儿练兵忙

第23届冬季奥运会将于2018年2月9日至25日在韩国江原道平昌举行。本次冬奥会的竞赛场馆主要分为平昌山脉场馆群和江陵海岸场馆群两个部分，总共12个场馆分布在江原道平昌、江陵以及高山滑雪滑降赛场所在旌善郡三地。

图为举行开幕式、闭幕式的平昌奥林匹克体育场。

新华社记者 吕小炜摄

还有不到20天，冬奥会的圣火就将在韩国平昌点燃。奥运的脚步越来越近，各国冰雪运动好手正厉兵秣马，期待在大赛上一展风采。近日，中国冰雪健儿也在多项赛事中亮相，备战冲刺。

突破：跳台滑雪喜获门票

1月21日，从日本传来好消息。在日本藏王女子跳台滑雪比赛中，中国选手常馨月名列第16名，并以总排名第35名的成绩获得平昌冬奥会入场券，成为中国跳台滑雪第一位进入冬奥会的女子运动员，取得历史性突破。

根据冬奥会参赛规定，2016/17和2017/18两个赛季的夏季跳台和冬季跳台世界杯总积分男子前65名、女子前35名运动员有资格参加冬奥会，常馨月惊险地抢到了最后一张门票。

在本赛季的冬季跳台世界杯之前，常馨月的总积分仅排第43名，很多人认为拿到冬奥会参赛资格几乎不可能。但此后国家队对其加强训练、合理规划，虽然在此后几站经历了成绩被取消、恶劣天气等遭遇，但始终没有放弃，这才成就了常馨月的突破。

截至目前，中国队在雪上项目中已获得29张冬奥门票。其中，最有望夺金的自由式滑雪以及单板滑雪分别获得10张和8张门票，徐梦桃、齐广璞、贾宗洋、刘佳宇等名将届时将冲击最高领奖台。而在雪橇、雪车等“冷门”项目上，中国选手也将亮相平昌冬奥会。

备战：花样滑冰以赛代练

备受关注的中国花样滑冰队，于1月22日前往台北，参加1月24日—27日举行的四大洲花样滑冰锦标赛。作为平昌冬奥会前最后一次练兵，中国队派出9名运动员参赛。

令花滑迷有些遗憾的是，双人滑组合隋文静/韩聪缺席了此次比赛。由于一周前隋文静在训练中小腿胫骨部位表皮划伤，为保护运动员健康，中国花样滑冰协会与国家队教练组研究决定退出四大洲双人滑比赛。要想欣赏“葱桶组合”的图兰朵绽放，只能留到冬奥会赛场了。

在男子单人滑方面，两届世锦赛铜牌得主金博洋、2015年四大洲赛季军得主闫涵以及张鹤3人出战，力争取得突破。此前，金博洋因伤退出了花滑大奖赛总决赛。在经过一段时间的恢复后，已经痊愈。此次四大洲比赛，3名选手以赛代练，通过国际大赛调整状态，为平昌冬奥会做好准备。

女子单人滑方面，李香凝将与赵子荃并肩作战。冰舞方面，上届亚冬会冠军王诗玥/柳鑫宇与队友宋林书/孙茁鸣共同参赛，以积累大赛经验。

稳定：短道速滑状态良好

在平昌冬奥会短道速滑大名单公布后，中国短道速滑队18名运动员来到上海，进行最后的冲刺训练。在1月21日落幕的全国短道速滑冠军赛上，短道队员们表现出良好的竞技状态，无论在单人还是接力项目上都很稳定。

作为冬奥会夺金的“头号热门”，武大靖在此次冠军赛上独揽三金。先是在自己并不擅长的1500米上夺冠，随后又在1000米中摘金，最后又在主项500米比赛中顺利拿下金牌，显示出良好的状态。

女队方面，两届冬奥会冠军周洋和5届世锦赛金牌得主范可新都未使出全力。周洋只参加了1500米的比赛并进入决赛；范可新则在500米项目上夺金，并未参加其他单项比赛；小将韩雨桐则趁机获得1000米、1500米两块金牌。

整体实力强大的接力队最让人惊喜。在男子5000米接力中，由武大靖、韩天宇、任子威和许宏志组成的接力队滑出了超越世界纪录的好成绩；而在女子接力比赛中，在范可新、周洋缺阵的情况下，韩雨桐、郭奕含、曲春雨和李靳宇4人同样表现不俗。

值得一提的是，为了模拟平昌冬奥会赛程，此次比赛从下午5时开始，直至晚上才结束。工作人员还找到韩国拉拉队的助威音频以及韩语加油欢呼声，帮助队员进入实战状态。（记者 刘 峣）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)