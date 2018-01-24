张德江与阿拉伯议会议长苏莱米举行会谈

全国人大常委会委员长张德江1月23日在人民大会堂与阿拉伯议会议长苏莱米举行会谈。

张德江说，中国同阿拉伯国家友谊源远流长，是好朋友、好伙伴、好兄弟。双方政治上相互尊重、经济上互利合作、文化上交流互鉴，在涉及彼此核心利益问题上相互支持。2016年1月，习近平主席成功访问阿盟总部，提出中阿共建“一带一路”，共同实施促进稳定、创新合作、产能对接、增进友好四大行动，揭开了中阿关系的新篇章。中方愿与阿拉伯国家共同努力，推动中阿传统友谊取得更加丰硕的成果。

张德江说，去年7月，习近平主席在巴勒斯坦总统阿巴斯访华期间提出了中方推动解决巴勒斯坦问题的四点主张。中方坚定支持巴人民恢复民族合法权利的正义事业，理解阿拉伯国家在耶路撒冷地位问题上的关切和诉求，支持阿拉伯国家为推动和平解决巴勒斯坦问题所做的一切努力。中方愿同阿拉伯国家保持沟通与协调，共同致力于推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决，维护地区和平稳定。

张德江说，议长先生此访是中国全国人大与阿拉伯议会的首次正式交往，对于丰富中阿关系内涵具有重要意义。希望双方以此为契机，开展形式多样的交流合作，为促进中阿战略合作关系深入发展作出积极贡献。

苏莱米说，阿中友好有着悠久的历史。近年来，双方战略互信日益巩固，互利合作不断加强。阿拉伯国家赞赏中方在推动中东和平进程方面发挥的重要作用，赞同并积极响应中方为推动解决巴勒斯坦问题提出的四点主张。阿拉伯议会愿加强与中国全国人大的友好交往，积极推动阿中政治、经济、人文等各领域合作深入发展。

全国人大常委会副委员长兼秘书长王晨参加会谈。（记者 侯丽军）

《 人民日报 》（ 2018年01月24日 01 版）

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