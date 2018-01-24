亚马逊首个无收银台实体超市"亚马逊尝试"开张

美国亚马逊公司首个无收银台实体超市22日在这家企业总部所在地西雅图开张。

“亚马逊尝试”超市位于亚马逊总部一层，占地大约167平方米，没有收银员或自助结账柜台。顾客在入口处扫描名为“亚马逊尝试”的手机应用软件进入超市，选取商品后即可离开，无需排队结账。

超市利用顶置式摄像头识别顾客、追踪商品，顾客离开后从他们的亚马逊个人账户扣款。

亚马逊说，超市里会有制作食物、摆放货架和指导顾客的员工。

美联社报道，“亚马逊尝试”融合计算机视觉、机器学习算法和传感器等技术，可识别顾客所买物品；如果顾客把某件商品放回货架，亚马逊会从账单上消除这一商品。

“亚马逊尝试”超市2016年12月向亚马逊员工开放，原定2017年初对外营业，后因为技术问题推迟开放时间。

英国广播公司援引一名亚马逊员工的话报道，“亚马逊尝试”初期面临无法区分相似体型顾客的问题；小孩把商品放错货架后无法识别是另一个问题。

亚马逊未谈及是否会开设更多“亚马逊尝试”超市并说没有打算把这一技术应用于旗下的“全食超市”。

亚马逊2017年斥资137亿美元收购全美最大的天然和有机食品连锁零售商全食，包括470家全食实体超市。（侯洁莹）【新华社微特稿】

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