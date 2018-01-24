美国政府重新“开门” “锅”还在互相甩！

美国总统唐纳德·特朗普22日晚签署一项“有效期”只有三周的临时拨款法案，结束历时69个小时的联邦政府“停摆”。

白宫和国会民主党人继续相互“甩锅”。众议院议长保罗·瑞安说，这场停摆“没有赢家”。

【“钱”只够用三周】

国会参议院当天早些时候以81票赞成、18票反对通过一项临时拨款法案，众议院随后以266票赞成、150票反对批准。法案经特朗普签署生效，意味着联邦政府23日基本恢复正常运转。只是，所拨资金只够运转至2月8日。

特朗普说，他十分高兴民主党人“有所觉悟”。

而在民主党人看来，这次“关门”值了，给他们争取了时间，可以在今后几周内同共和党人就移民议题继续协商。

导致这次“关门”的直接原因是民主党拒绝接受任何未与“童年抵美者暂缓遣返”（DACA）计划挂钩的拨款法案，而共和党拒绝“捆绑”。

参院共和党领袖米奇·麦康奈尔22日承诺用三周左右时间完成关于这一移民议题的立法后，民主党人不再阻拦临时拨款法案。

【“锅”还在互相甩】

放行临时拨款法案前，参院民主党领袖查克·舒默指责特朗普“不愿让步”，导致政府“关门”。

他说，这名共和党籍总统“擅长做交易”，上周末在国会两党就移民议题讨论时却置身事外。

白宫指责民主党把非法移民的利益置于美国民众利益之上。

“我认为民主党人意识到他们的立场站不住脚，”白宫发言人萨拉·赫卡比·桑德斯说，“他们意识到不得不通过拨款法案，只有这样他们才可以聚焦DACA计划。”

媒体并不看好两党协商前景。法新社23日述评，如果无法就移民改革、美国与墨西哥边境“隔离墙”等议题达成共识，到了2月9日，两党很可能发现它们重新陷入相似的僵局。

【“门”根本不该关】

国会众议院议长、共和党人保罗·瑞安告诉议员们，这场停摆根本不该发生。

华盛顿自由灯塔网站22日援引瑞安的话报道：“我知道这件事将告一段落，使人们大大松了一口气。这次停摆没必要发生。我想讲清楚，今天，这里没有赢家。”

一些政治分析师解读，美国政治极化程度不断加深，国会两党不愿寻找中间方案并将党派斗争凌驾于国家利益之上，以政府停摆为代价，围绕拨款法案投入博弈，结果待定。

DACA计划由民主党籍总统贝拉克·奥巴马在任时推出，允许暂缓遣返2007年以前进入美国的16岁以下非法移民。这一群体大约80万人，在美国获称“追梦人”，多数是拉丁美洲裔。特朗普去年9月废除这一计划，国会有６个月“过渡期”制定替代方案。

依照美国法律，联邦政府停摆只影响非核心部门的运营，军队、国会、边防、公共安全、狱警、空中交通调度、印钞造币等核心部门或职能不受冲击。

同时，白宫行政管理和预算局往年数据显示，国家航空航天局、环境保护署、劳工部、内政部、财政部、能源部、卫生与公众服务部等部门遭受最大冲击，被迫歇工的人员超过这些部门和机构雇员总人数的50%。（王逸君）（新华社专特稿）

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