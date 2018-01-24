日本东京首次演练防导弹空袭 市民批煽动威胁

日本首都东京22日首次在市区举行假想弹道导弹来袭的防空疏散演练，数百名市民冒着雨夹雪“避难”。一些市民在避难场所示威，指认演练“煽动威胁”和“没有意义”。

当天上午10时左右，东京都文京区响起“警报”：“疑似有导弹发射”。大约250名居民、政府员工在警员引导下，疏散到地铁站大厅等避难场所。在当地一家游乐场，工作人员关闭运行中的游乐设施，要求游客进入室内躲避。在文京区政府的公共区域，疏散人员蹲下身，双手抱头，等待“导弹”飞过。

数十名市民在避难所示威，高喊“掉下来的是美军直升机”“别抱头，要对话”等口号。前自卫队官员井筒高雄告诉《朝日新闻》：“政府在没有准备避难所的情况下，招呼居民‘快逃啊’是不负责任的行为。”

据日本总务省消防厅介绍，这是日本第27次防导弹避难演练。自去年3月以来，日本各地陆续面向普通市民做防导弹袭击演练。按照东京都政府的说法，在东京市区内演练尚属首次。

日本法政大学名誉教授奈良本英佑质疑演练的意义。他告诉《朝日新闻》，如果日本不幸卷入战争，被盯上的首先是驻日美军基地、自卫队基地和核电站。“在市中心特意举行这种没有意义的演练是为了什么？是不是想借避难视频制造‘危机临近’的舆论呢？”

日本国内一些人士认为，安倍晋三政府夸大朝鲜威胁，意在为修改和平宪法铺路。安倍22日在自民党众参两院议员总会上对修宪表现出强烈意愿，称修宪“即将迎来实现的一刻”。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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