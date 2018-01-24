美国创新力排名跌出前十 韩国和瑞典蝉联前两名

美国彭博新闻社创新指数最新数据显示，美国的创新力排名跌出前十，为这一指数创立6年来首次。韩国和瑞典蝉联前两名。

彭博社创新指数从七个方面考察经济体的创新力，包括研发支出和高技术上市企业的集中度等。

彭博社23日分析，美国从第九位下降至第11位，主要因为教育拖了后腿，包括科学和工程专业的新毕业生在劳动力人口占比。美国高附加值制造业同样呈现萎缩。

美国信息技术创新基金会会长罗伯特·阿特金森说：“没有证据表明这个趋势不会继续。其他经济体已经采取灵活、以雄厚资金为依托的政策，包括在税务方面增加研发激励，政府对研究加大资金投入，以及对技术商业落地提供更多资金支持。”

新加坡的进步尤为明显，超越德国、瑞士和芬兰晋身第三位。美国的短处正是新加坡的长处。

新加坡理工设计大学教授余杰成（音译）说，新加坡一直高度重视理工专业教育，同样一直为研发和创新提供坚定资金支持。

韩国已经连续五年蝉联第一。进入21世纪，韩国三星电子公司获得的美国专利数量仅次于美国国际商用机器公司（IBM）。三星电子的芯片、智能手机和数字媒体设备在韩国构建了一个产业生态。

在研发领域的单项排名中，只有以色列超过韩国。

得益于更多理工专业毕业生进入劳动力市场以及高技术企业获得的专利数量增加，中国内地的创新力排名提升至第19位。

南非和伊朗重新回到前50名。

最新榜单中，位次下滑最多的是新西兰和乌克兰，各下滑4位。（卜晓明）（新华社专特稿）

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