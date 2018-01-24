菲律宾马荣火山喷出巨大火山灰云 警戒升级

菲律宾吕宋岛上的马荣火山22日喷出巨大的火山灰云，火山灰降落在附近一些地区。菲律宾火山地震研究所当天将马荣火山的警戒级别升至4级，表示“几天内可能发生危险的喷发”。

根据菲火山地震研究所发布的信息，火山灰云高出火山口10公里。马荣火山还于21日晚至22日天亮前喷发熔岩。

当地电视台画面显示，火山灰云出现在火山脚下市镇上空，大量火山灰降落在一些道路、建筑屋顶和树木上。

有照片显示，在利高市，由于火山灰云，天空变得昏暗，汽车车身上满是灰尘，汽车、摩托车白天开着灯，有行人撑着伞。

菲火山地震研究所所长雷纳托·索利杜姆22日在新闻发布会上说，马荣火山的警戒级别升至4级，即仅次于最高级；这座火山的危险区扩展为以火山口为中心、半径8公里的区域。

“我们强烈建议所有人，不论是居民还是游客，不要进入危险区；航班不要接近（马荣）火山山顶。”索利杜姆说。

马荣火山位于吕宋岛东南部阿尔拜省，海拔约2460米，是菲律宾最活跃的火山之一。这座火山本月13日以来喷发火山灰和熔岩。菲火山地震研究所14日将马荣火山的警戒级别提高至3级，表示火山“几周或几天内可能喷发”。

根据菲政府部门22日发布的信息，过去一周，马荣火山附近地区近4万名居民撤离。13日以来，超过2.4名居民住进位于7座市镇的疏散中心。

阿尔拜省省长阿尔·弗朗西斯·比沙拉22日告诉媒体，“一些地区，尤其是（马荣）火山山脚下……能见度几乎为零……（人们）必须待在家中，如要出门，必须戴口罩。”

比沙拉说，已指示马荣火山附近地区学校停课。他还说，眼下阿尔拜省应急资金已用完，一旦中央政府拨款到位，疏散更多居民的工作就将展开。（吴宝澍）【新华社微特稿】

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