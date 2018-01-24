惨绝人寰！日本电视台再次自揭731部队罪行

还记得《731部队的真相》这部片子吗？

日本NHK电视台播出了这部震惊世界的专题片，

公开了日本曾在中国犯下的惨无人道的滔天罪行。

就在1月21日，

NHK电视台又播出了一部揭露日军丑行的纪录片，

《731部队——人体实验是这样展开的》。

这部110分钟的纪录片，

分为上下两部播出，

日本731部队用中国人进行秘密人体实验、

研发细菌武器的丑恶罪行暴露无遗。

纪录片中说，

日军将伤寒细菌注入水果中，

在细菌繁殖成功后，

给囚犯吃下这些水果。

还会将囚犯关进房间，

散布鼠疫病菌，

致使囚犯全部感染细菌。

妇女和儿童，

也没能摆脱这种惨无人道的遭遇。

虽然有时会被救援，

但目的是用于另一项人体实验，

直到死亡为止。

据亲历的日本士兵讲述，

被做实验的囚犯哀嚎不断，

现场景象更是惨绝人寰。

日本著名作家森村诚一也曾采访过731部队原队员，

他们的讲述，

令森村诚一震惊不已。

他们将孩子活生生地解剖，

拿出内脏称量。

更多被活体解剖的人，

在解剖结束后，

已经看不出人形，

只剩一堆肉。

这些被用于人体实验的囚犯，

没有一个人能活着离开。

纪录片中还提到，

进行这些惨无人道试验的日军，

多是从东京大学、京都大学等日本高校招募来的医学人员，

他们接受了日本政府的巨额援助，

从治病救人的医生变成了杀人不眨眼的魔鬼。

日本731部队的种种丑陋罪行，

并没有因岁月流逝而被历史遗忘，

反而正在被不断地揭开，

重见天日。

时隔半年，

《731部队——人体实验是这样展开的》的播出，

再次在日本引起了强烈反响。

许多正义的日本网友义愤填膺，

纷纷发出声音谴责当年日军的暴行。

“这才是‘大日本帝国军队’的真面目。

他们对中国人做出了非常残忍的行径。

这就是日本右翼所鼓吹的‘美丽的’日本。”

“看了关于731部队的纪录片，

这支部队所进行的实验，

简直跟恶魔的所作所为没有什么区别。”

针对此事，

外交部发言人华春莹22日表示，

中方赞赏日本国内有识之士揭露和直面历史真相的勇气，

希望日方认真倾听国内外的正义呼声。

对日本来说，

正视历史，

反思战争罪行，

是一门始终没有真正完成的功课。

歪曲和掩盖历史的伎俩，

在历史铁证面前，

永远苍白无力。

那些犯下的反人类的罪行，

也将永远被记录在历史的卷宗上。

因为，

真相所保存的光，

永不熄灭！

(责编：樊海旭、常红)