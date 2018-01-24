牵扯国油腐败案 越南昔日政坛明星获刑

越南河内人民法院22日对越南国家石油和天然气集团（简称“越国油”）及其分公司腐败案作出判决，为22名被告量刑。其中，越共中央政治局原委员、胡志明市委原书记丁罗升获刑13年监禁，一度出逃海外的越国油下属越南油气安装股份总公司原董事长郑春青获刑终身监禁。

【昔日政坛明星获刑】

因“故意违反国家经济管理规定造成重大损失”罪名，丁罗升22日被判入狱。

丁罗升现年57岁，属于越共少壮派，曾是一名有博士学位的“60后”政坛明星。他2006年至2011年担任越国油董事长，随后升任交通部长和越共中央委员，2016年在越共十二大当选中央政治局委员，同年2月被任命为胡志明市委书记。

去年5月，越共十二届五中全会决定给予丁罗升党内警告并免除中央政治局委员职务的处分。全会发布的新闻公报说，丁罗升“存在非常严重的违规行为和错误”，不过仍称他为“同志”。他随后改任越共中央经济部副部长。

检方说，丁罗升在“掌舵”越国油期间对下属单位越南油气安装股份总公司经营不善、侵吞公款等现象负有主要责任。调查发现，丁罗升一手提拔的子公司董事长郑春青在一个火电厂项目中违规，造成国有资产损失550万美元（约合3527.6万元人民币）。

【潜逃者终身监禁】

在越南油气安装股份总公司腐败案中，郑春青被判两项罪名成立，分别是“故意违反国家经济管理规定造成重大损失”和“侵占财产”，其中前一项罪名刑期是14年监禁，后一项罪名刑期是终身监禁。两罪并罚后，郑春青被判终身监禁。

郑春青所涉案件最初受到舆论关注是因为归他私人使用的一辆豪车2016年被曝悬挂政府车牌照。

越南公安部2016年9月在全国通缉郑春青并求助国际刑警组织追逃。去年8月初，德国外交部指认越南政府人员把郑春青从德国“绑架”回越南。越南外交部否认绑架，强调郑春青是回国投案。越南国家电视台播放了郑春青悔过的画面。

22日获刑的还有另外20人，包括越国油原总经理冯廷实、越国油原副总经理阮国庆等人，所获刑期从缓刑30个月至监禁22年不等。其中，越南油气安装股份总公司原总经理武德顺因“故意违反国家经济管理规定造成重大损失”“侵占财产”两项罪名获刑22年监禁。

【所涉案件不止一桩】

河内人民法院22日的判决并不意味着有关丁罗升和郑春青的案件审理完毕。

23日，郑春青还将因涉嫌从一处地产开发项目中侵占财产62.2万美元（约合398.9万元人民币）接受审理。他可能因此获判死刑。

几个月后，丁罗升将因一桩牵扯越南海洋银行的案件受审。2008年，越国油斥资8000亿越南盾（约合2.3亿元人民币）购入海洋银行股份。2015年，海洋银行债务缠身，被中央银行、即越南国家银行接管，导致越国油的投资“打水漂”。

近年来，越共领导层加强反腐，查处多起贪腐大案。越共十二大政治报告提出六大核心任务，摆在前两位的是党建和反腐。

越通社上月报道，越南舆论界普遍认为，逮捕、拘留丁罗升进一步显现越共打击腐败、从严治党的决心。对于河内人民法院22日的量刑判决，不少民众拍手称快。（杜鹃）（新华社专特稿）

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