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伦敦市中心出现天然气泄漏致上千人被疏散

2018年01月24日07:36  来源：新华网
 

　　新华社伦敦１月２３日电（记者梁希之）伦敦市中心２３日凌晨发生天然气泄漏事故，应急部门封锁了临近道路和火车站，并疏散附近区域内上千名民众。

　　伦敦消防部门称，当天凌晨两点接到报警后，４辆消防车和大约２０名消防员被派至现场。消防员用设备探测到现场空气中的天然气浓度很高，随即开始寻找泄漏的具体位置。

　　附近的查令十字火车站、滑铁卢东火车站目前因泄漏事故处于关闭状态。伦敦铁路网公司在声明中称，应急服务机构正在处理这起事故，在确认安全后车站会重新开放。

　　警方已提醒公众远离泄漏区域，同时也建议机动车避免前往该区域，因为附近多条道路都已关闭。

　　消防部门发言人布雷特·洛夫特表示，由于伦敦地下管线老化，天然气泄漏事故时有发生，消防部门正逐步更新所有老旧管线。

(责编：樊海旭、常红)
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