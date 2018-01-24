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泡面也韩流？韩媒称中国进口韩国泡面最多

2018年01月24日07:35  来源：环球网
 

　　图注：韩国泡面　　

　　【环球网综合报道】据韩国国际广播电台1月23日报道，韩国泡面在国外颇具人气，出口额再创新高。

　　韩国关税厅23日公布的数据显示，2017年韩国泡面输出额达到3.8亿美元(约合人民币24亿元)，比2016年增长31.2%，创历史新高。这是自2015年创下2.19亿美元的记录之后，连续3年刷新记录。

　　报道称，从出口国家所占比重来看，中国占比最大达27.1%，其次分别是美国(10.8%)、日本(6.7%)和泰国(5.0%)。自2013年以来，中国始终是韩国泡面的最大进口国。

　　韩国关税厅相关人士表示，韩国泡面通过企业成功进行本土化和借助社交媒体的宣传，逐渐成为韩国代表性食品，预计未来出口量将继续保持增长势头。(实习编译:杨晓肖 审稿：刘昆)

(责编：樊海旭、常红)
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