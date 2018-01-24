英国推广冰葬：遗体用液氮冻成冰棍 敲碎还田

【环球网报道 记者 余鹏飞】据英国“每日电讯报”网站1月21日报道，对于一些不想土葬或者火葬的人来说，冰葬将成为他们的可选项之一。
英国肯特州的塞文欧克斯议会区正在推广冰葬，将遗体放入冰葬机器中，淋上液氮，在一小时内遗体温度将会降到零下200℃。遗体冻成“冰棍”后，将压碎成小颗粒。
报道说，冰葬的过程比起传统的葬礼方式更加环保，不会产生有害排放物和污染物。
这种丧葬形式的发明者瑞典生物学家苏珊表示，这是迄今为止人类最环保的丧葬方式。
英国法律委员会也正在起草法律将冰葬纳入英国的法律规定中，今后可以减少传统的葬礼方式。
不过，来自宗教界的人士批评该丧葬方式“怪诞”，“因为它显得非常不庄重”。
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