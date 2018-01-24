快讯！美参议院批准鲍威尔为下任美联储主席 并非你熟悉的鲍威尔

【环球网快讯】美联社1月23日消息，美国参议院当地时间周二（23日），对鲍威尔担任美联储主席的任命进行投票，最终以85对12批准鲍威尔成为下一任美联储主席。

这位鲍威尔是谁？如果他当选，美联储政策又会给全球金融带来哪些影响？

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据中新社“国是直通车”此前消息，尽管鲍威尔的名字最近每日见诸网络和报端，但即便是熟悉金融的媒体，最近还是闹出过不少乌龙。

乌龙中的另一位主角，就是右图中的这位鲍威尔：里根总统的国家安全顾问，1989年第12任参谋长联席会议主席，当时是唯一担任此职位的黑人高级军官，2001年-2005年作为第一位非裔就任65届美国国务卿。

而或将入主美联储的鲍先生，是左图这位。

全名：杰罗姆·海登(Jerome Hayden)“杰伊”鲍威尔。

自2012年5月25日以来，杰罗姆·鲍威尔一直担任美国联邦储备委员会理事。

让我们一起来认识一下这位鲍先生。

杰罗姆·鲍威尔出生于1953年2月4日出生在美国首都华盛顿特区，他的父亲杰罗姆·鲍威尔是一位私人律师。

今年64岁的共和党人鲍威尔前半段人生经历大概可以用一句话描述：不是名校毕业的律师当不了好投资银行家。

鲍威尔在普林斯顿大学获得政治学学士、乔治敦大学获得法学博士学位，随后投身律师界。

不过，鲍威尔职业生涯中的大部分时间都在投行度过。他曾经任职老牌投资银行德威公司的副总裁，并于1997年至2005年在私募股权巨头凯雷集团(Carlyle Group)担任合伙人。

他在政界的经历相当简单

1990年，鲍威尔追随他在德威公司的董事长、当时的美国财政部长尼古拉斯·布雷迪，进入财政部。

1992年，鲍威尔由时任总统布什提名，升任财政部负责国内金融事务的助理部长。

期间，他参与了对华尔街著名投行所罗门兄弟公司提交虚假客户报价的调查，最终所罗门兄弟公司向政府和私人起诉者支付了总计20亿美元的赔偿金;他也参与了使沃伦·巴菲特成为所罗门主席的谈判。

1993年后，鲍威尔回到投资银行界。

直到2010年至2012年，鲍威尔担任华盛顿特区智库“两党政策中心”访问学者。在2011年美国债务上限危机期间，他曾努力让国会提高美国的债务上限，提出了债务违约或推迟提高债务上限对经济和利率的影响。这段时间，他的工资是每年1美元。

2011年12月鲍威尔被当时的美国总统奥巴马提名为联邦储备委员会理事，并担任至今。这是自1988年以来，美国总统第一次提名反对党成员担任这一职务。

那么，鲍威尔会是个什么样的美联储主席呢？

首先，他将是美联储30年来，第一个并非经济学家、也未获得经济学博士学位的美联储主席。

其次，在如今全球经济缓慢复苏、风险四顾的背景下，作为美国政府内部最有权力的经济官员，这位美联储主席这不仅直接关系到美国经济复苏前景和特朗普的执政前途，也会对全球经济和金融市场产生深远影响。

其三，各界预测，鲍威尔将会和美国财政部长史蒂芬·努钦相处莫逆。毕竟，正是努钦的大力推荐，使得鲍威尔成为竞选美联储主席的黑马。曾经任职对冲基金和高盛的努钦，显然和长期深处投行圈的鲍威尔“相处舒适”。

其四，鲍威尔可能会深受华尔街欢迎。《华尔街日报》称，华尔街将视鲍威尔视为放松监管方面的友好人物。

第五，现任美联储主席耶伦应该也会颇为欣慰：观点普遍认为，鲍威尔接替耶伦能够保持政策的连续性，最重要的是，能够保持美联储利率政策的连续性。

第六，鲍威尔的货币政策理念，已经初见轮廓。

尽管鲍威尔极少围绕经济话题进行公开讲话。但今年6月份，作为美联储历史的鲍威尔应纽约经济俱乐部之邀，发表了对于货币政策的公开演讲。当时，还没有几个人想到鲍威尔会成为下一任美联储主席。

他的主要观点如下：

——美国失业率已经回到危机前水平，有必要退出过于宽松的货币政策;

——美国通货膨胀率目前低于2%，但是在逐渐接近2%，GDP增长速度偏低;

——美联储加息和缩减资产负债表都有必要，并且提出应不断加息;

——他也反复强调美联储的货币政策有很多其他货币市场工具，不应只看重一个联邦基金利率。

2017年3月彭博社对30名经济学家的一项调查显示，鲍威尔与美联储理事会其他成员相比，更偏向“鸽派”。但彭博社的研究人员认为，鲍威尔时既不是鹰派、也不是鸽派的中立派。

目前看，鲍威尔和耶伦的政策更为接近：更关心就业市场，支持渐进加息。他任职美联储主席，应会继续执行后续加息和“缩表”计划，以确保美国经济继续复苏。

鲍威尔简历

1975年，鲍威尔在普林斯顿大学获得政治学学士学位。

他随后投身政坛：1975年至1976年，他担任宾夕法尼亚州参议员理查德·施威克(Richard Schweiker)的立法助理。

鲍威尔很快发现，法律更适合他大展拳脚。1979年，他在乔治敦大学获得法学博士学位，当时他还担任乔治敦大学法律杂志的主编。

他的律师生涯从此开始。1979年，鲍威尔搬到纽约，成为美国第二巡回上诉法院法官埃尔斯沃·范·格拉菲兰法官的办事员。从1981年到1984年，他都在著名律所担任律师，包括Davis Polk & Wardwell和Werbel & McMillen公司。

1984年开始，鲍威尔开始转入投资银行界。1984年到1990年，鲍威尔进入投资银行德威公司(Dillon,Read & Co 。)工作。鲍威尔从此专注于融资、商业银行和并购，并升至副总裁职位。这家老牌投资银行先后被巴林银行和瑞士银行收购，最后改名为瑞银华宝德威(UBS Warburg Dillon Read)。

此后数年，鲍威尔一直追随曾任德威董事长的尼古拉斯·布雷迪。1990年至1993年，鲍威尔在美国财政部任职，当时尼古拉斯·布雷迪是美国财政部部长。在财政部任职期间，鲍威尔参与了对华尔街著名投行所罗门兄弟公司提交虚假客户报价的调查，最终所罗门兄弟公司向政府和私人起诉者支付了总计20亿美元的赔偿金;他也参与了使沃伦·巴菲特成为所罗门主席的谈判。

1993年后，鲍威尔回到投资银行界，在著名的凯雷投资集团担任合伙人长达8年。离开凯雷后，鲍威尔创立了一家私人投资公司，专注于金融和工业领域。

2008年，鲍威尔成为全球环境基金的管理合伙人，该基金是一家私人股本和风险投资公司，投资于可持续能源。

2010年至2012年间，鲍威尔担任华盛顿特区智库“两党政策中心”访问学者。在2011年美国债务上限危机期间，他曾努力让国会提高美国的债务上限。鲍威尔提出了债务违约或推迟提高债务上限对经济和利率的影响。这段时间，他的工资是每年1美元。

2011年12月鲍威尔被当时的美国总统奥巴马提名为联邦储备委员会委员。这是自1988年以来，美国总统第一次提名反对党成员担任这一职务。

2013年，鲍威尔发表了关于金融监管的演讲，并结束了“太大而不能倒闭”的局面。在2017年4月，他接管了对美国大型银行的监管。

1985年，鲍威尔与艾丽莎·伦纳德结婚，他们有3个孩子。鲍威尔是一名共和党人，他的妻子则是民主党人。2008年，他曾为2008年约翰·麦凯恩的竞选捐款30800美元。

鲍威尔夫妇2006年以300万美元的价格，在华盛顿与马里兰州交接处的Chevy Chase购买了一栋房子。这是一个富裕社区，95%以上居民为白人，地区平均家庭收入在25万美元以上。这处住宅距离美联储车程仅20分钟左右。

(责编：樊海旭、常红)