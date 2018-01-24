欧盟将韩国等8个国家或地区从避税黑名单上移除

【环球网综合报道】台湾“中央社”1月23日报道称，欧盟今天将巴拿马、韩国及澳门等8个国家或地区从避税黑名单上移除，但该名单上仍有9国在列。对此欧盟强烈呼吁尽快“改革税收政策”。

据报道，欧盟去年12月5日将巴拿马、韩国及澳门等17个国家或地区，列入避税黑名单。这些国家或地区除了形象受损，还可能面临欧盟推出防御措施，例如禁止获得欧盟资金及揭露更多企业信息等。

报道称， 一个多月后，部分国家或地区已在政治层面上承诺与欧盟进行合作，因此欧盟宣布巴巴多斯、格林纳达、韩国、澳门、蒙古、巴拿马、突尼西亚和阿联酋自名单上移除，但仍须“密切关注”。

留在黑名单的国家或地区有美属萨摩亚(American Samoa)、巴林、关岛、马绍尔群岛、纳米比亚(Namibia)、帕劳、圣卢西亚(Saint Lucia)、萨摩亚( Samoa)、特立尼达和多巴哥共和国(Trinidad and Tobago)。

欧盟表示，相关措施的主旨是防止避税，全球都在努力改革税收政策，欧盟的目标是促进良善的全球税收管理，并强烈建议还在名单的国家或地区改善税收政策，否则欧盟及其成员国可采取防御性措施。

据报道，欧盟要求各国需达到或承诺落实3项标准，包括具备公平的租税法规、透明化标准、执行经济合作与发展组织(OECD)制定的反税基侵蚀与利润移转行动计划(BEPS)，才不会被列入黑名单。

(责编：樊海旭、常红)