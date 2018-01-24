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韩免税店上月销售额再刷纪录 韩媒：全靠中国代购

2018年01月24日07:13  来源：环球网
 

　　【环球网报道 记者 李慧玲】韩国免税店销售额纪录又一次被刷新，这次仍然是中国代购的“功劳”!

　　据韩联社报道，韩国免税店协会23日称，2017年12月韩国免税店外国人销售额达9.3907亿美元，环比增长0.1%，同比增长28%，再创历史新高。此外，去年12月免税店外国顾客共计141.5621万人次，环比增长7.4%，同比减少11.3%。包括韩国人在内的整体销售额为12.3186亿美元，环比增长0.4%，逼近去年9月的12.3227亿美元。

　　报道称，尽管中韩关系已经有所改善，但中国团体游客尚未回归，韩国免税店销售额增长的原因，主要还是由于中国代购“扫货”。

　　去年1-11月访韩中国游客共计383.6879万人，同比减少49.1%。尽管访韩中国游客同比锐减近一半，但是去年韩国48家免税店的总销售额仍达14.4684万亿韩元，同比增长17.9%。

　　免税店业界相关人士表示，免税店的销售仍然在依靠代购的大量购买。短期内虽然可以维持销售额，但长久来看，负面影响更大，令人担忧。

(责编：樊海旭、常红)
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