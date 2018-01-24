俄籍韩裔短道速滑名将安贤洙恐无缘平昌冬奥 

据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯滑冰协会新闻处表示，6次获得短道速滑奥运冠军的俄罗斯韩裔运动员安贤洙(维克多?安)可能被禁止参加2018年平昌冬奥会。

据报道，俄罗斯滑冰协会新闻处称，安贤洙在置办比赛装备时得知自己可能被禁止参加平昌冬奥会的消息，目前他已经准备好了装备。

俄罗斯奥委会第一副主席斯坦尼斯拉夫?波兹尼亚科夫表示，俄方正继续就俄运动员参加2018年平昌冬奥会的问题与国际奥委会代表团进行谈判。

2018年冬季奥运会将于2月9日至25日在韩国平昌举行。此前受兴奋剂丑闻困扰，国际奥委会执委会决定暂停俄罗斯奥委会的资格，并禁止俄代表团参加平昌冬奥会。只有被判定没有使用兴奋剂的俄罗斯运动员才能以“来自俄罗斯的奥林匹克运动员”名义参加个人或集体项目。

安贤洙原是韩国男子短道速滑名将，2011年改换俄罗斯籍。他曾先后为韩国、俄罗斯两国共斩获6枚冬奥会金牌。

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