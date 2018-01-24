卷入队医性侵丑闻！美体操协会董事会3名高层辞职

据美国中文网报道，因卷入美国体操队队医拉里·纳萨尔的性侵丑闻，22日，3名美国体操协会董事会高层辞职。

辞职的3人分别是董事会主席保罗·帕里拉(Paul Parilla)、副主席杰伊·宾德(Jay Binder)以及财务主管比特希·凯利(Bitsy Kelley)。董事会的职位是志愿职务，他们并没有领取薪水。

美国体操协会负责培训参加奥运会的选手，近日来它遭到了许多体操运动员的抨击。队医纳萨尔被控性骚扰多名运动员，其中也包括奥运金牌得主。

美国体操协会总裁凯里·佩里(Kerry Perry)称：“我们支持他们辞职的决定。我们相信，这将使我们更有效的推进组织内的改革。董事会将确认下一任主席并填补空缺的董事席位，我们仍然专注于每天的工作，确保我们的政策和行动符合我们对服务对象的承诺。”

体操协会的前总裁史蒂夫·彭尼(Steve Penny)去年3月辞职。他当时被批评没有保护好体操运动员。

队医纳萨尔因为性侵多名女子体操选手及保存儿童色情影像在去年11月被判处60年徒刑。

1996年起，纳萨尔担任美国体操队的物理治疗师长达20年之久，直到2015年被美国国家体操队开除。已有超过350人指控纳萨尔以“治疗”为名对她们进行过性侵犯，其中最小的只有6岁。有140名女性当面指控他，纳萨尔面临着20起性侵罪状。他最终于去年7月认罪。

2012年伦敦奥运美国女子体操团体金牌得主莱斯曼、道格拉斯和马隆尼都出面指控曾被纳萨尔性侵。

马隆尼去年12月称，她与美国体操协会签署了一项保密协议作为财政支持的一部分。协议中禁止自己对纳萨尔的行为发表评论，这是协会试图掩盖队医性侵的一部分。马隆尼称她在2016年12月接受了这项协议。

马隆尼是加州居民，她说美国体操协会让她对性侵保持沉默的行为违反了加州法律。马隆尼因此起诉了美国体操协会。

(责编：樊海旭、常红)