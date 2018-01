第90届奥斯卡奖提名名单揭晓 《水形物语》获13项提名

中新社洛杉矶1月23日电 (记者 张朔)第90届奥斯卡奖提名名单23日在美国洛杉矶塞缪尔·戈尔德温剧院揭晓。

美国女演员蒂芬妮·哈迪什和英国导演、演员安迪·瑟金斯,在美国电影艺术与科学学院主席约翰·贝利的见证下,宣读入围2018年奥斯卡奖最终角逐的全部24个奖项提名名单。

提名最丰的当属《水形物语》(The Shape of Water),以一马当先之势横扫最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳原创剧本、最佳摄影、最佳服装设计、最佳剪辑、最佳原创配乐、最佳艺术设计、最佳音效剪辑、最佳音响效果等13项提名。

这部福克斯探照灯影业推出的奇幻剧情片,由此成为奥斯卡奖历史上第10部一举赢得13项提名的电影,仅次于由《爱乐之城》(La La Land)、《泰坦尼克号》(Titanic)和《彗星美人》(All about Eve)保持的14项提名的最高纪录。

而就在十余天前,《水形物语》已将第23届美国评论家选择奖最佳影片、最佳导演、最佳艺术指导和最佳配乐等奖项收入囊中。

获得8项提名的华纳兄弟影业战争片《敦刻尔克》(Dunkirk)和获得7项提名的福克斯探照灯影业犯罪剧情片《三块广告牌》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri),则分列今年奥斯卡奖提名排行榜第二位和第三位。

作为奥斯卡奖重中之重,今年有9部电影入围最佳影片奖项的争夺。

除了连日来称雄各大电影奖项的《水形物语》和《三块广告牌》,还有《华盛顿邮报》(The Post)、《请以你的名字呼唤我》(Call Me by Your Name)、《至暗时刻》(Darkest Hour)、《敦刻尔克》、《逃出绝命镇》(Get Out)、《伯德小姐》(Lady Bird)和《霓裳魅影》(Phantom Thread)。其中,福克斯影业剧情片《华盛顿邮报》由72岁的美国导演史蒂文·斯皮尔伯格执导,由两届奥斯卡奖最佳男主角获得者汤姆·汉克斯和奥斯卡奖最佳女主角、最佳女配角获得者梅丽尔·斯特里普担纲主演,阵容强大,呼声颇高。

在重要个人奖项方面,今年的奥斯卡之路上亦是强手云集。

克里斯托弗·诺兰凭借《敦刻尔克》收获其首个奥斯卡奖最佳导演提名,将同凭借《水形物语》入围的墨西哥导演吉列尔莫·德尔托罗、凭借《伯德小姐》入围的格蕾塔·葛韦格等展开竞逐。其中,格蕾塔·葛韦格是奥斯卡奖历史上第5位获最佳导演提名的女性。

梅丽尔·斯特里普凭借在《华盛顿邮报》中被誉为“教科书般的表演”入围最佳女主角。身为奥斯卡奖历史上获提名次数最多的演员,这已是她获得的第21个奥斯卡奖提名,再次刷新了由她本人保持的奥斯卡奖提名次数纪录。

不过,梅丽尔·斯特里普今年的对手也不弱。弗朗茜·麦克多曼德因在《三块广告牌》中传神演绎一位坚毅母亲,近日已囊括美国影视演员协会奖、美国评论家选择奖、美国电影电视金球奖三个最佳女主角奖,花落谁手尚未可知。

60岁的英国演员加里·奥尔德曼凭借在《至暗时刻》中成功饰演二战时期的英国首相丘吉尔,获最佳男主角提名。不久前,他接连赢得美国影视演员协会奖、美国评论家选择奖、美国电影电视金球奖最佳男主角殊荣,被视为今年奥斯卡奖最佳男主角最不可忽视的竞争者。

此外,《金刚狼3:殊死一战》(Logan)获最佳改编剧本提名,在超级英雄电影领域尚属首次。88岁的克里斯托弗·普卢默凭借《金钱世界》(All the Money in the World)入围最佳男配角,成为奥斯卡奖所有表演类奖项历史上最年长的提名者。

当天,美国电影艺术与科学学院同时宣布,第90届奥斯卡奖颁奖典礼将于3月4日在洛杉矶杜比剧院举行,美国脱口秀主持人吉米·坎摩尔将再次主持盛典。

