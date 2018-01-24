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“这种垃圾也卖1万多韩元？”平昌冬奥会餐厅“宰客”惹争议

2018年01月24日07:07  来源：环球网
 

　　【环球网报道 记者 刘昆】2018年平昌冬奥会将于2月9日在韩国平昌郡开幕，近来奥运会举办地附近的餐饮价格过高，引发韩国网友热议。

　　据韩国《中央日报》23日报道，一位韩国网友在网络论坛上上传了一张面包、培根和炒蛋的照片，题为“这个多少钱？”该网友写道，“平昌冬奥会国际广播中心(IBC)内的餐饮价格令人吃惊，这样的‘垃圾’都卖11300韩元(约合人民币68元)，宰人也不能这样宰”。

　　许多韩国网友也认为食物价格过高，纷纷发表评论称，“这样的卖1150韩元还差不多”，“超过1万韩元简直难以想象”。报道说，该餐厅是平昌冬奥会国际广播中心的主要餐厅，顾客挑选好食物后进行结算。根据平昌组委会公布的资料，面包1500韩元/片、牛角包2000韩元/个、玉米片2000韩元。

　　据推测，该网友所点的食物中2片面包3000韩元、炒蛋4000韩元、橙汁2000韩元、3片培根2300韩元，共计11300韩元。组委会相关人士表示，平昌冬奥会国际广播中心内餐饮价格是参考历届国际活动餐饮平均价格制定的，得到了国际奥委会的认可。该人士还称，历次国际活动餐饮价格均为此种水平。

　　平昌冬奥会国际广播中心是为转播冬奥会建设的场馆，届时将有全世界60多家电视台、超过1万名媒体人士入驻。目前已有奥林匹克广播服务公司(OBS)、美国全国广播公司(NBC)等媒体的职员提前进驻。

(责编：樊海旭、常红)
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