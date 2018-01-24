美国流感肆虐致20名儿童死亡 专家给出预防建议

据美国侨报网报道，近期流感肆虐全美，已导致20名儿童丧生。对此，美国肺脏协会近日向民众给出了几点预防建议，其中包括尽快注射疫苗、寻求医生的帮助，以及采取措施，尽量减少病毒传播。

据美国媒体报道，根据联邦疾病控制和预防中心(CDC)的数据显示，到目前为止，除夏威夷州和华盛顿特区未现大范围感染外，全美49个州正遭受流感疫情肆虐。而在此次流感中，传染程度最严重的病毒是H3N2。

CDC称，此次全美至少有20名儿童死于流感，且住院率仍在迅速攀升。该机构警告说，此次疫情的最终结果还无法预测，而此次流感季预计将持续13周。

对此，美国肺脏协会资深科学顾问埃德尔曼(Norman Edelman)说：“流感不仅仅是一种严重的感冒，也是一种严重的呼吸道疾病，很容易在人与人之间传播。通常当流感患者咳嗽或打喷嚏时，病毒就会传染给周围的人。”

他在肺脏协会的新闻稿中表示，流感的症状包括发烧、咳嗽、虚弱和疼痛，如果患有哮喘或其他肺部疾病，则患流感并发症的风险更高。其他易受伤害的人还包括免疫系统较弱，以及非常年老和年幼的人。

为此，该协会正敦促美国人采取必要的预防措施，以避免传播流感，保护自己和他人的健康。这些措施包括：

注射流感疫苗。尽管目前的疫苗对于传播的病毒并不完全有效，但它仍是防止感染的最佳途径。流感季节可能到2018年5月才会结束。流感疫苗的有效期大约为6个月。任何6个月或更久没有接种疫苗的人，都应注射流感疫苗。

寻求医疗照顾。出现类似流感症状的人，应该马上去看医生。服用药物将有助于减少病毒的影响，但在48小时内服用，药物将最有效。

不要传播病毒。如果得了流感，要采取措施，以防止传染给他人。病人咳嗽或打喷嚏时，应用纸巾遮住嘴巴和鼻子，勤洗手。而其他人应该避免触摸他们的眼睛、鼻子或嘴巴，一定要对可能被污染的表面和物体消毒。患流感的人应该呆在家里，一个星期内不要去上班或上学。因为一旦出现流感症状，患者在5到7天内都会传播病毒。

(责编：樊海旭、常红)