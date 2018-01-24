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韩媒：防洗钱 韩国1月30日起虚拟货币实名制

2018年01月24日07:03  来源：中国新闻网
 

据韩联社报道，韩国金融委员会等金融部门23日在中央政府首尔办公大楼举行新闻发布会，发布虚拟货币现场调查结果及防止洗钱准则，并规定本月30日起实施虚拟货币实名交易制，现有虚拟货币账户一律停用。

据报道，韩国金融委规定，外国投资者和《民法》规定的未成年人即使通过实名认证也无法从事虚拟货币交易。银行判断交易所存在投机洗钱风险时，有权拒绝与其进行金融交易，这相当于彻底关闭其银行账户。

报道称，对于已经拥有虚拟货币交易账户的用户，有开户行银行账户者可直接用该银行账户存取款，无同一银行账户者不能存款，仅限取款。

此前韩国国务调整室室长洪楠基曾表示，虚拟货币不是法定货币，政府已多次警告虚拟货币市场存在价格波动大、欺诈、交易机构遭黑客袭击等隐患。但是市场仍然出现多数虚拟货币在国内市价比海外高、盲目投机等现象，政府不能对此置之不理。

(责编：樊海旭、常红)
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