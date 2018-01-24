官方数据：2017年是墨西哥谋杀案数量“创纪录年”

据外媒报道，墨西哥政府21日公布的数字显示，2017年，墨西哥发生了近3万起谋杀案，是自上世纪九十年代该国开始谋杀案件统计以来数量创纪录的一年。

报道称，墨西哥内政部表示，去年共有29168起谋杀事件记录在案，使得该国的谋杀犯罪死亡比例高达每10万人里有20.5人成为暴力事件的受害人。墨西哥此前的“最血腥一年”是2011年，当年正值墨西哥政府向毒枭宣战的斗争最激烈时期，共发生22409起谋杀案。

对于政府此次公布的数字，有相关人士提出了质疑。墨西哥安全问题分析人士霍佩(Alejandro Hope)表示，官方公布的只是记录在案的谋杀事件数量，并非死者人数，因为一起谋杀事件中遇害者往往不止一人。霍佩因此认为，墨西哥的谋杀死亡率为每10万人里有24人成为受害人。

墨西哥政府指责该国大毒枭要为如此之多的恶性暴力事件负主要责任。去年初，西那罗亚大毒枭，外号“矮子”的古兹曼被引渡美国后，墨西哥各贩毒集团内部展开争夺地盘和势力的血腥搏斗。古兹曼被指犯有跨境贩毒、洗钱、参与袭击政府安全力量等多重罪名。

不少墨西哥民众认为，总统培尼亚维护国内安全不力，造成谋杀案件高发。2014年发生的伊瓜拉学生失踪案震惊墨西哥，43名师范学院学生集体失踪，官方调查结果不排除警方把学生交给当地贩毒集团的可能，称学生可能集体惨遭杀害并被焚尸毁迹。该事件引发墨西哥多地大规模示威抗议。国际社会也敦促该国对该事件彻底调查澄清。

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